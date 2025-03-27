На Кубани в Пасху общественный транспорт будет работать всю ночь, а на Радоницу запустят дополнительные автобусы

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Дульской, Юга.ру
    © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

В Краснодарском крае на Пасху и Радоницу пустят дополнительный общественный транспорт

27 марта администрация Краснодарского края сообщила, что губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание с правоохранительными органами.

На встрече губернатор поручил главам районов продлить работу общественного транспорта в пасхальную ночь до 5 утра, а во время Радоницы организовать дополнительные маршруты. В 2025 году верующие будут отмечать Пасху 20 апреля. День поминовения усопших — Радоница — выпадает на 29 апреля.

Радоница в Краснодарском крае:

«Пройдут ночные богослужения, многие жители края отправятся в храмы и на кладбища. Прошу правоохранительные органы по опыту прошлых лет усилить меры безопасности. Организовать круглосуточное дежурство казаков. Людей будет много, поэтому необходим повышенный контроль. Кроме того, глав муниципалитетов прошу организовать работу общественного транспорта», — сказал Кондратьев.

На встрече также решили не проводить первомайские шествия.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае объявили еще один дополнительный выходной перед майскими праздниками.

Общественный транспорт отдых Пасха Православие Праздники

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На Кубани в Пасху общественный транспорт будет работать всю ночь, а на Радоницу запустят дополнительные автобусы
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