На Кубани в Пасху общественный транспорт будет работать всю ночь, а на Радоницу запустят дополнительные автобусы

В Краснодарском крае на Пасху и Радоницу пустят дополнительный общественный транспорт

На встрече губернатор поручил главам районов продлить работу общественного транспорта в пасхальную ночь до 5 утра, а во время Радоницы организовать дополнительные маршруты. В 2025 году верующие будут отмечать Пасху 20 апреля. День поминовения усопших — Радоница — выпадает на 29 апреля.

27 марта администрация Краснодарского края сообщила , что губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание с правоохранительными органами.

«Пройдут ночные богослужения, многие жители края отправятся в храмы и на кладбища. Прошу правоохранительные органы по опыту прошлых лет усилить меры безопасности. Организовать круглосуточное дежурство казаков. Людей будет много, поэтому необходим повышенный контроль. Кроме того, глав муниципалитетов прошу организовать работу общественного транспорта», — сказал Кондратьев.

На встрече также решили не проводить первомайские шествия.