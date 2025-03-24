В Ставропольском крае объявили еще один дополнительный выходной перед майскими праздниками

Это связано с тем, что на 29 апреля выпадает Радоница — день поминовения усопших. В регионе он объявлен нерабочим. А с 1 мая начинаются праздничные выходные. Выходной решили объявить, чтобы не оставлять один рабочий день между «каникулами».

Решение приняли после онлайн-голосования, которое губернатор провел у себя в телеграм-канале. За дополнительный выходной проголосовали 78% жителей, против — 16%, а 6% выбрали вариант сделать выходной только для образовательных учреждений.

«Около 80 процентов высказались за то, чтобы 30 апреля сделать нерабочим. Спасибо всем, кто проголосовал, так и поступим. Таким образом, череда нерабочих дней на Ставрополье начнется с 29 апреля», — подытожил губернатор.



В итоге жители Ставрополья будут отдыхать шесть дней подряд — с 29 апреля по 4 мая.

В Краснодарском крае Радоница тоже объявлена нерабочим днем. Однако о дополнительном выходном 30 апреля власти не сообщали.