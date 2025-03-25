В Краснодаре в 2025 году отменили фестиваль «Лестница в небо». Что говорят организаторы и фанаты музыкального опен-эйра?
В Краснодаре не состоится музыкальный фестиваль «Лестница в небо». Узнали причины
15 февраля организаторы музыкального фестиваля «Лестница в небо» сообщили, что в 2025 году опен-эйр не состоится. Главной причиной отмены организаторы назвали ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1 тыс. человек.
Ограничения ввели в Краснодарском крае 9 августа 2024 года. Исключение составляют спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям безопасности, а также мероприятия, согласованные с рабочими группами, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.
Организатор «Лестницы в небо» Анна Слитникова рассказала Юга.ру, что решение об отмене фестиваля они приняли самостоятельно, без вмешательства администрации.
В 2024 году фестиваль все же удалось провести, даже после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Тогда организаторы «Лестницы» качественно усилили безопасность, и еще не было официальных ограничений на проведение массовых опен-эйров.
«Риск слишком велик. Наш приоритет — ваша безопасность и здоровье, поэтому мы не можем рисковать и проводить фестиваль в текущей ситуации».
Еще одной проблемой для организаторов фестиваля стала «сложная и дорогостоящая логистика». Ближайшие действующие аэропорты находятся в Сочи и Минеральных Водах.
«У нас нет цели поднимать цену билета, но без этого невозможно покрыть все расходы. Мы долго думали и рассматривали все возможные варианты, но приняли решение не проводить фестиваль в этом году».
Второй год СВО:
В официальной группе фестиваля во «ВКонтакте» подписчики выразили разные мнения по поводу отмены фестиваля и даже предложили необычные варианты его проведения — от переноса в Ставропольский край до ограничения количества зрителей.
«Да потому что билеты никто не покупает, цена как крыло от самолета».
«С учетом сбитых дронов над центром Краснодара, это очень разумное решение. И цена на билеты не будет помехой уж точно!»
«Просто в Краснодарском крае двойные стандарты. Футбол можно, фестиваль нельзя. А логистика проще и дешевле в 2026-м не станет. Цены еще вырастут».
«Давайте писать жалобы в министерство культуры, кому угодно. Кубану потеряли, давайте хоть Лестницу отстоим».
«А нельзя ограничить количество билетов? Ведь нельзя больше 1 тыс. человек. Сделать ограничение по 1000 на один день. И все получится».
Организаторы также сообщили, что надеются провести фестиваль в 2026 году. В каком формате он будет проходить, пока неизвестно. Напомним, что в 2024 году фестиваль продлили на два дня. В первый день выступали только рок-группы, а во второй — артисты разных музыкальных жанров.
«В 2024 году мы в качестве эксперимента решили объединить разную аудиторию. Эксперимент был интересным, была другая атмосфера, отличались даже еда и напитки, на группе Dabro было много семей с детьми. Наш опыт мы принимаем, кому-то он не понравился, а кто-то пришел впервые и открыл для себя фестиваль. Хочется сохранить характер фестиваля — семейный, добрый и качественный», — добавила Анна Слитникова.
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