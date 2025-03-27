В 2024 году «Ростелеком» охватил оптикой более 10 тыс. домохозяйств Адыгеи

«Ростелеком» в 2024 году построил в Адыгее оптическую инфраструктуру протяженностью 220 км. Быстрый интернет стал доступен для более 10 тысяч семей, в том числе в удаленных населенных пунктах

Это крупнейший результат строительства оптики в республике за последние годы. Компания добилась успеха благодаря своей стратегии развития рынка цифровых услуг в частном секторе региона.

Специалисты компании проложили новые сети прокладке новых сетей в 20 населённых пунктах республики: в Красногвардейском — в селах Белое, Большесидоровское, Преображенское, Садовое, Штрубино;

в Кошехабльском — в поселках Дружба, Майский, ауле Ходзь, селе Вольное, хуторах Кармолино-Гидроицкий, Шелковников;

в Гиагинском — в станице Келермесская и хуторе Прогресс;

в Майкопском — в станицах Кужорская, Курджипская, поселках Совхозном, Удобном и Тимирязева; в хуторе Чернышев Шовгеновского района и ауле Тахтамукай. Только в четырех населенных пунктах из этого списка жители ранее могли подключаться к оптическому интернету, в остальных «Ростелеком» создал необходимую инфраструктуру впервые.

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«Мы подводим к частным и многоквартирным домам по всей Адыгее современные оптические сети по технологии GPON. Подключение к ним позволяет жителям использовать домашний интернет на скорости до 500 Мбит/с: абоненты смотрят фильмы и легко скачивают тяжелые файлы в максимальном качестве, пользуются облачным видеонаблюдением и другими современными цифровыми сервисами, играют в онлайн-игры с высокой детализацией, учатся и общаются онлайн», — рассказал заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» в Адыгее Азамат Бжемухов.

«Скорость домашнего интернета нас устраивает, при этом мы подключили пакет «Семейный»‎‎ — сразу и мобильная связь на трех человек. Все вместе выходит недорого, услугами довольны. Современному человеку всегда требуется хорошая связь. С появлением интернета наша жизнь изменилась в лучшую сторону: мы постоянно открываем для себя много интересного — игры, фильмы, новые рецепты. В общем, почувствовали на себе удобства цифрового мира, как сейчас это называют», — житель Красногвардейского района Заур Тыков.

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Пользователи чаще всего выбирают пакетные предложения для всей семьи, позволяющие получать несколько услуг со скидкой и оплачивать их в одном счете. В Адыгее абонентам «Ростелекома» доступны быстрый интернет, интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром Wink, облачное видеонаблюдение, образовательная платформа для школьников «Ростелеком Лицей» и подписка «MiXX вместе» с 23 цифровыми сервисами.

Чтобы узнать о возможности подключения к интернету от «Ростелекома» для конкретного адреса, нужно оставить заявку на сайте компании или позвонить по номеру 8 800 100 08 00.