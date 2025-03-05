Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт. Операторы краснодарского колл-центра вспоминают смешное из своих будней

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai
    © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai

В мире, где технологии должны работать по щелчку, есть люди, которые ежедневно спасают чужие нервы, гаджеты и даже семейные ужины.

Будни операторов контактных центров — это мини-детективы и экспресс-сеансы психотерапии. Они разруливают драмы, мирят людей с их устройствами и иногда совершают маленькие чудеса.

Вот несколько историй из колл-центра МТС, которые легко могли бы стать сценарием для ситкома. Предупреждаем: удивляться будете не только сюжетным поворотам, но и географии, с которой работают специалисты контактного центра. Ведь даже находясь в Краснодаре, можно нечаянно рассмешить кого-то в Норильске.

Когда папа почти сдался, поможет Пушкин

Звонок. Клиент решительно скандирует в трубку:

— Отключите мне ваш интернет и телевидение! Срочно!

Обычно в таких ситуациях либо смена провайдера, либо финансовый вопрос, но тут чувствуется что-то другое. Несмотря на сталь в голосе, все же пытаюсь узнать причину.

— Два дня ничего не показывает! Ребенок требует мультики, я уже не знаю, что делать!

Проверяю — все работает. Значит, шанс помочь есть.

— Подскажите, что на экране написано?
— Не помню я, у меня все выключено!
— А если включить?
— Вы не поняли! Я ВСЁ выключил и провода все вытащил! Из роутера, из телевизора, из приставки. Вон они, большой кучей валяются для вашего мастера!

Ага, ситуация выходит на новый уровень.

— Давайте попробуем подключить все обратно? Я подскажу, что куда. 
— Ну… допустим…

Вдруг слышу детский голос:

— Пааапочка! Пааап! А иди-ка сюда, я тебе кое-что покажу!

Понимаю, что теряю клиента. Срочно беру ситуацию в свои руки:

— Поставьте меня на громкую связь и дайте телефон малышке. Я ее отвлеку, а вы пока подключите все.

Пока клиент метался по квартире, собирая кабели по местам, я самозабвенно цитировала Василисе «Медного всадника». Итог: телевизор работает, ребенок доволен, папа счастлив, но слегка потрясен внезапными талантами сотрудника колл-центра.

  • © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai
    © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai

Мамин борщ, или История №1 в канун 8 марта

Общаемся с клиентом в чате о работе интернета. Он пишет:

— Екатерина, подождите меня, пожалуйста. Мне срочно нужно отойти, мама приготовила вкусный борщ, и я просто обязан его съесть!

Если честно, я его понимаю. Борщ, особенно мамин, — это не просто еда, это святое, культурный код, поэтому отвечаю:

— Конечно, приятного аппетита! Я бы сейчас тоже не отказалась.

И тут же чувствую, как у самой начинает урчать в животе. Через пару минут спрашиваю:

— Ну что, как успехи? Борщ удался?
— Екатерина, знаете что? Приезжайте в гости, я вас с удовольствием угощу!
— Спасибо за приглашение, но боюсь, если я приеду, мы так увлечемся борщом, что про интернет забудем!

Клиент подхватывает шутку:

— Да, вы правы! Давайте сначала разберемся с интернетом, а борщ я вам с курьером отправлю!

Мы оба смеемся и продолжаем диагностику. Вы не поверите, что было дальше! Клиент действительно отправил мне заветное блюдо — как на Кубани не отблагодарить настоящим борщом! Теперь, когда я ем борщ, всегда вспоминаю эту историю.

С миндалем, маком и даже с сосисками:

Пьяные белки и организованные бобры

Поздний вечер. На линии ожидания новый звонок.

— Где интернет?! — голос клиента звучит как крик души.

Проверяю систему. Начинаю объяснять:

— Судя по информации, поврежден кабель. Но мастера уже на месте…

Пытаюсь объяснить клиенту, что бывают обстоятельства внешней силы, но сейчас все исправим.

— Та е-мое! Опять что ли пьяные белки кабель перегрызли?!

Я не выдерживаю, отпускаю корпоративный образ и смеюсь вместе с ним. Позже узнаю, что в Норильске это не фигура речи — там реально были случаи, когда грызуны с перебором адреналина устраивали интернет-диверсии. Но белки — это еще не все. Однажды бобры построили плотину. Причем по всем инженерным стандартам: в качестве дополнительного строительного материала использовали кабель связи.

Вот и объясняй потом клиенту, что интернет утащили лесные урбанисты. Поверит не каждый. Кстати, в тот день было еще три звонка из Норильска. Про медведей мы тоже поговорили.

  • © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai
    © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai

Такси из ниоткуда

Поздний звонок. Клиент пополнил баланс, но телефон не разблокировался. На улице мороз, до дома 10 км, связи нет.

— Я что, ночевать на работе должен?!

Понимаю, что ситуация патовая.

— Давайте я вызову вам такси со своего телефона?

Выясняю адрес, заказываю машину, передаю клиенту данные водителя. Через полчаса проверяю:  

— Все в порядке? Вы дома?  

В ответ — поток благодарностей. Вот так обычный звонок в поддержку превращается в экстренное спасение от незапланированной ночевки в офисе.  

Коты — главные саботажники

Расстроенный клиент звонит по поводу проблемы с интернет-соединением, стараюсь его успокоить и вдруг слышу:

— Блиин, Макс, твою мать!

Меня зовут Макс, и я на секунду пугаюсь: это мне?!

— Извините, — смеется клиент, — это не вам. Это мой кот. Он только что сбросил кружку чая прямо на роутер!

Мы обсуждаем кошачьи проделки, я подсказываю, как просушить технику, и все решается. Это один из тех рабочих моментов, которые действительно приносят радость! Итог: клиент доволен, интернет восстановлен, кот прощен (но под подозрением!).

  • © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai
    © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai

Бонус за красивое имя, или История №2 в канун 8 марта

— Ого, а у вас такое необычное имя — Стелла!

Иногда кажется, что с таким именем я обязана как минимум колдовать над подключениями.

— Спасибо! Давайте я помогу подобрать вам тариф.

Клиент хочет гигабит, но технически по этом адресу можно дать только 500 Мбит/с.

— А если я доплачу?

— Ох, боюсь, сумма получится неподъемная!

Секунда тишины… а потом искренний смех. Хороший знак. Любой специалист знает: когда клиент улыбается, все проблемы решаемы. Продолжаем разбирать варианты. В какой-то момент он сообщает, что сам работает в этой сфере.

— Я и роутер настроить могу, не проблема.
— Отлично, люблю умных людей, — улыбаюсь в трубку.
— Я бы даже подумал, что вы со мной флиртуете!
— Не исключено, не хотите оставить мне отзыв?
— Конечно, хочу, вы же со мной пофлиртовали!

Через несколько минут мне приходит сообщение: 1000 рублей чаевых и комментарий: «Надеюсь, сможете преодолеть страх». В моем профиле, который виден абоненту, я написала мечту: прыжок с парашютом. Так здорово, что абоненты видят в нас живых людей, а не железных с нервами-канатами. Кстати, общаться с некоторыми абонентами бывает даже труднее, чем прыгнуть с парашютом.

Достаем двойные платочки: будем плакать от умиления

Ночью 14 февраля поступает звонок от взволнованного юноши. Выясняется, что он поссорился со своей девушкой, которая сейчас далеко, и она его заблокировала везде, где только можно. Просит меня позвонить ей и передать, что любит.

— Простите, но мы не служба знакомств…

А у самой сердце не на месте. Сердце-то не железное, девичье даже. Смотрю, в очереди на линии никого нет. Значит, у меня есть пара свободных минут для звонка. Быстро набираю указанный номер со своего телефона и в коротком разговоре понимаю, что на том конце уже и хотели бы разблокировать юношу, да глупая гордость не позволяет. В общем, помирила ребят. А через полгода меня на свадьбу позвали. 

Чего хотят женщины:

Никогда не знаешь, что тебя ждет на очередной смене: рутинная отработка заявок или решения, которые могут изменить чью-то судьбу. За это я люблю свою работу.

  • © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai
    © Изображение сгенерировано с помощью recraft.ai

Теперь «спасибо» можно сказать не только словами

Эти истории — лишь малая часть будней операторов. Они не просто «чинят интернет», а иногда и спасают ваш день (или ночь). И теперь благодарные клиенты могут сказать им «спасибо» не только словами. МТС запустил новую услугу чаевых для сотрудников колл-центра.

Функция необязательная, но востребованная — 90% операторов уже получают чаевые, а максимальный перевод достиг 1500 рублей. Кто-то, как Стелла, мечтает о прыжке с парашютом, кто-то копит на отпуск, а кто-то просто радуется неожиданному «спасибо» в конце смены.

8 марта интересная профессия Интернет Мобильная связь МТС общество Психология Работа Связь Телеком

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