Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт. Операторы краснодарского колл-центра вспоминают смешное из своих будней

В мире, где технологии должны работать по щелчку, есть люди, которые ежедневно спасают чужие нервы, гаджеты и даже семейные ужины. Будни операторов контактных центров — это мини-детективы и экспресс-сеансы психотерапии. Они разруливают драмы, мирят людей с их устройствами и иногда совершают маленькие чудеса. Вот несколько историй из колл-центра МТС, которые легко могли бы стать сценарием для ситкома. Предупреждаем: удивляться будете не только сюжетным поворотам, но и географии, с которой работают специалисты контактного центра. Ведь даже находясь в Краснодаре, можно нечаянно рассмешить кого-то в Норильске.

Когда папа почти сдался, поможет Пушкин Звонок. Клиент решительно скандирует в трубку: — Отключите мне ваш интернет и телевидение! Срочно!

Обычно в таких ситуациях либо смена провайдера, либо финансовый вопрос, но тут чувствуется что-то другое. Несмотря на сталь в голосе, все же пытаюсь узнать причину. — Два дня ничего не показывает! Ребенок требует мультики, я уже не знаю, что делать! Проверяю — все работает. Значит, шанс помочь есть.

— Подскажите, что на экране написано?

— Не помню я, у меня все выключено!

— А если включить?

— Вы не поняли! Я ВСЁ выключил и провода все вытащил! Из роутера, из телевизора, из приставки. Вон они, большой кучей валяются для вашего мастера!

Ага, ситуация выходит на новый уровень. — Давайте попробуем подключить все обратно? Я подскажу, что куда.

— Ну… допустим… Вдруг слышу детский голос: — Пааапочка! Пааап! А иди-ка сюда, я тебе кое-что покажу! Понимаю, что теряю клиента. Срочно беру ситуацию в свои руки: — Поставьте меня на громкую связь и дайте телефон малышке. Я ее отвлеку, а вы пока подключите все. Пока клиент метался по квартире, собирая кабели по местам, я самозабвенно цитировала Василисе «Медного всадника». Итог: телевизор работает, ребенок доволен, папа счастлив, но слегка потрясен внезапными талантами сотрудника колл-центра.

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Мамин борщ, или История №1 в канун 8 марта Общаемся с клиентом в чате о работе интернета. Он пишет: — Екатерина, подождите меня, пожалуйста. Мне срочно нужно отойти, мама приготовила вкусный борщ, и я просто обязан его съесть! Если честно, я его понимаю. Борщ, особенно мамин, — это не просто еда, это святое, культурный код, поэтому отвечаю: — Конечно, приятного аппетита! Я бы сейчас тоже не отказалась. И тут же чувствую, как у самой начинает урчать в животе. Через пару минут спрашиваю: — Ну что, как успехи? Борщ удался?

— Екатерина, знаете что? Приезжайте в гости, я вас с удовольствием угощу!

— Спасибо за приглашение, но боюсь, если я приеду, мы так увлечемся борщом, что про интернет забудем! Клиент подхватывает шутку: — Да, вы правы! Давайте сначала разберемся с интернетом, а борщ я вам с курьером отправлю! Мы оба смеемся и продолжаем диагностику. Вы не поверите, что было дальше! Клиент действительно отправил мне заветное блюдо — как на Кубани не отблагодарить настоящим борщом! Теперь, когда я ем борщ, всегда вспоминаю эту историю.

С миндалем, маком и даже с сосисками: Путешествие по богатой истории борща и его региональным вариациям

Пьяные белки и организованные бобры Поздний вечер. На линии ожидания новый звонок. — Где интернет?! — голос клиента звучит как крик души. Проверяю систему. Начинаю объяснять: — Судя по информации, поврежден кабель. Но мастера уже на месте… Пытаюсь объяснить клиенту, что бывают обстоятельства внешней силы, но сейчас все исправим. — Та е-мое! Опять что ли пьяные белки кабель перегрызли?! Я не выдерживаю, отпускаю корпоративный образ и смеюсь вместе с ним. Позже узнаю, что в Норильске это не фигура речи — там реально были случаи, когда грызуны с перебором адреналина устраивали интернет-диверсии. Но белки — это еще не все. Однажды бобры построили плотину. Причем по всем инженерным стандартам: в качестве дополнительного строительного материала использовали кабель связи. Вот и объясняй потом клиенту, что интернет утащили лесные урбанисты. Поверит не каждый. Кстати, в тот день было еще три звонка из Норильска. Про медведей мы тоже поговорили.

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Такси из ниоткуда Поздний звонок. Клиент пополнил баланс, но телефон не разблокировался. На улице мороз, до дома 10 км, связи нет. — Я что, ночевать на работе должен?! Понимаю, что ситуация патовая. — Давайте я вызову вам такси со своего телефона? Выясняю адрес, заказываю машину, передаю клиенту данные водителя. Через полчаса проверяю: — Все в порядке? Вы дома? В ответ — поток благодарностей. Вот так обычный звонок в поддержку превращается в экстренное спасение от незапланированной ночевки в офисе.

Коты — главные саботажники Расстроенный клиент звонит по поводу проблемы с интернет-соединением, стараюсь его успокоить и вдруг слышу: — Блиин, Макс, твою мать! Меня зовут Макс, и я на секунду пугаюсь: это мне?! — Извините, — смеется клиент, — это не вам. Это мой кот. Он только что сбросил кружку чая прямо на роутер! Мы обсуждаем кошачьи проделки, я подсказываю, как просушить технику, и все решается. Это один из тех рабочих моментов, которые действительно приносят радость! Итог: клиент доволен, интернет восстановлен, кот прощен (но под подозрением!).

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Бонус за красивое имя, или История №2 в канун 8 марта — Ого, а у вас такое необычное имя — Стелла! Иногда кажется, что с таким именем я обязана как минимум колдовать над подключениями. — Спасибо! Давайте я помогу подобрать вам тариф. Клиент хочет гигабит, но технически по этом адресу можно дать только 500 Мбит/с. — А если я доплачу? — Ох, боюсь, сумма получится неподъемная! Секунда тишины… а потом искренний смех. Хороший знак. Любой специалист знает: когда клиент улыбается, все проблемы решаемы. Продолжаем разбирать варианты. В какой-то момент он сообщает, что сам работает в этой сфере. — Я и роутер настроить могу, не проблема.

— Отлично, люблю умных людей, — улыбаюсь в трубку.

— Я бы даже подумал, что вы со мной флиртуете!

— Не исключено, не хотите оставить мне отзыв?

— Конечно, хочу, вы же со мной пофлиртовали! Через несколько минут мне приходит сообщение: 1000 рублей чаевых и комментарий: «Надеюсь, сможете преодолеть страх». В моем профиле, который виден абоненту, я написала мечту: прыжок с парашютом. Так здорово, что абоненты видят в нас живых людей, а не железных с нервами-канатами. Кстати, общаться с некоторыми абонентами бывает даже труднее, чем прыгнуть с парашютом.

Достаем двойные платочки: будем плакать от умиления Ночью 14 февраля поступает звонок от взволнованного юноши. Выясняется, что он поссорился со своей девушкой, которая сейчас далеко, и она его заблокировала везде, где только можно. Просит меня позвонить ей и передать, что любит. — Простите, но мы не служба знакомств… А у самой сердце не на месте. Сердце-то не железное, девичье даже. Смотрю, в очереди на линии никого нет. Значит, у меня есть пара свободных минут для звонка. Быстро набираю указанный номер со своего телефона и в коротком разговоре понимаю, что на том конце уже и хотели бы разблокировать юношу, да глупая гордость не позволяет. В общем, помирила ребят. А через полгода меня на свадьбу позвали.

Чего хотят женщины: Колонка психолога

Никогда не знаешь, что тебя ждет на очередной смене: рутинная отработка заявок или решения, которые могут изменить чью-то судьбу. За это я люблю свою работу.

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