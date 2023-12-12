Тест: как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад

Если среди ваших хард скилл числятся «Аська» и «Змейка», вы наверняка моментально озвучите в голове легендарное «О-оу» и лайкнете мем про зумеров, которые заново изобрели ИК-порт.

Кажется, мы стали забывать, как гордо носили свой первый сотовый в надежном чехле на веревочке. Хотя 20 лет назад он мог всего-то — звонить, отправлять смс и заводить будильник. Сегодня мы почти всемогущи: с помощью мобильного интернета мы заказываем пиццу и узнаем свой пульс, работаем удаленно и запускаем умные устройства.

Доставайте носовые платочки, сейчас будем вспоминать, как с начала 2000-х благодаря связи и интернету изменилась наша жизнь.