Тест: как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Коллаж Антона Быкова, Юга.ру
    © Коллаж Антона Быкова, Юга.ру

Если среди ваших хард скилл числятся «Аська» и «Змейка», вы наверняка моментально озвучите в голове легендарное «О-оу» и лайкнете мем про зумеров, которые заново изобрели ИК-порт.

Кажется, мы стали забывать, как гордо носили свой первый сотовый в надежном чехле на веревочке. Хотя 20 лет назад он мог всего-то — звонить, отправлять смс и заводить будильник. Сегодня мы почти всемогущи: с помощью мобильного интернета мы заказываем пиццу и узнаем свой пульс, работаем удаленно и запускаем умные устройства. 

Доставайте носовые платочки, сейчас будем вспоминать, как с начала 2000-х благодаря связи и интернету изменилась наша жизнь.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад?

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