В краснодарском «Одном театре» перед спектаклем «Преступление и наказание» проведут лекцию о романе Достоевского

«Перестрадав этот великий текст в юности, мы возвращаемся к нему через время и обнаруживаем, какой силой он обладает, сколько в нем загадок, сколько смыслов, которые мы раньше не замечали. И вот мы готовы, но теперь осознанно, погружаться с головой в преступление и искать для него наказание», — рассказали организаторы.

«Один театр» анонсировал на 29 марта лекцию о романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Встречу проведет литературовед Настасья Пономарева.

«Преступление и наказание» — социально-психологический роман Федора Достоевского. Действие происходит в Санкт-Петербурге. Студент Родион Раскольников вынужден уйти из университета из-за отсутствия денег. После этого он убивает процентщицу Алену Ивановну в надежде на украденные средства начать новую жизнь.

Лекция состоится в фойе «Одного театра» перед спектаклем «Преступление и наказание. Часть 1». Начало в 18:00. Вход на лекцию бесплатный. Чтобы посмотреть постановку, нужно приобрести билет на спектакль.