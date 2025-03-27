В краснодарском «Одном театре» перед спектаклем «Преступление и наказание» проведут лекцию о романе Достоевского

Краснодарский край

Распечатать

  • Иллюстрация к «Преступлению и наказанию», Н.Н. Каразин © Изображение находится в общественном достоянии
    Иллюстрация к «Преступлению и наказанию», Н.Н. Каразин © Изображение находится в общественном достоянии

Краснодарцам расскажут о знаменитом романе Федора Достоевского (16+)

«Один театр» анонсировал на 29 марта лекцию о романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Встречу проведет литературовед Настасья Пономарева.

«Перестрадав этот великий текст в юности, мы возвращаемся к нему через время и обнаруживаем, какой силой он обладает, сколько в нем загадок, сколько смыслов, которые мы раньше не замечали. И вот мы готовы, но теперь осознанно, погружаться с головой в преступление и искать для него наказание», — рассказали организаторы.

Читайте также:

«Преступление и наказание» — социально-психологический роман Федора Достоевского. Действие происходит в Санкт-Петербурге. Студент Родион Раскольников вынужден уйти из университета из-за отсутствия денег. После этого он убивает процентщицу Алену Ивановну в надежде на украденные средства начать новую жизнь.

Лекция состоится в фойе «Одного театра» перед спектаклем «Преступление и наказание. Часть 1». Начало в 18:00. Вход на лекцию бесплатный. Чтобы посмотреть постановку, нужно приобрести билет на спектакль.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 марта пройдет лекция о творчестве грузинского художника Нико Пиросмани.

Афиша Краснодар Лекции Литература Образование События Театры

Новости

В Краснодаре появился киноклуб «Параллакс». На первой встрече участники посмотрят фильм «Вальс с Баширом» 2008 года
В краснодарском «Одном театре» перед спектаклем «Преступление и наказание» проведут лекцию о романе Достоевского
В Темрюкском районе построят завод по производству аммиака и других веществ. Экологи еще в 2021 году назвали проект «бомбой замедленного действия»
На Кубани в Пасху общественный транспорт будет работать всю ночь, а на Радоницу запустят дополнительные автобусы
В Губернском микрорайоне Краснодара запустят три автобуса
Власти Ростова-на-Дону начали бороться с листовками на столбах с помощью искусственных газонов

Лента новостей

Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
25 марта, 12:42
Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Что видела в стране кхмеров и сколько стоило путешествие
Сергей Галицкий или Илон Маск?
25 марта, 12:25 Реклама
Сергей Галицкий или Илон Маск?
Узнайте, кто вы в мире финансов
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
25 марта, 11:59 Реклама
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
В Краснодаре лидеры строительной индустрии обсудили тенденции рынка

Реклама на сайте