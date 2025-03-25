В Краснодаре состоится вечер, посвященный грузинскому художнику Нико Пиросмани

Участникам расскажут о творчестве одного из крупнейших мастеров наивного искусства (16+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 28 марта лекцию «Пиросмани. Жил-был художник один». Историк Павел Власенко расскажет о жизни и творчестве знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани. Пиросмани — художник-самоучка, представитель примитивизма, один из крупнейших мастеров наивного искусства. При жизни мастер не получил известности и умер в нищете. Большинство произведений Нико Пиросмани хранятся на родине художника. Наиболее известные работы — «Дворник», «Продавец дров», «Рыбак среди скал», «Медведь в лунную ночь», «Гумно», «Лань», «Кутеж трех князей», «Маргарита», «Жираф».

«Биография грузинского гения полна любопытных фактов. Спустя многие годы после смерти Пиросмани стал героем сюжета песни «Миллион алых роз». В жизни художника была большая любовь к французской актрисе Маргарите Де Севр, но все закончилось трагически. Как? Об этом вы узнаете на лекции», — приглашают организаторы. Лекция начнется в 18:00 по улице Октябрьской, 51. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.