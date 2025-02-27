В Краснодарском крае будут снимать «Преступление и наказание» с Юрой Борисовым

Режиссер Эмир Кустурица рассказал новые подробности о своих планах экранизировать Достоевского

По сюжету молодой режиссер собирается начать работать над лентой по мотивам известного произведения. Друг знакомит его с олигархом, который предлагает главному герою для съемки фильма убить его жену за 5 млн долларов. По словам Кустурицы, это будет «модерная трагикомедия».

27 февраля «Известия» сообщили новые подробности о планах сербского режиссера Эмира Кустурицы экранизировать роман Достоевского. Фильм будет называться «Как я не снял «Преступление и наказание».

Также кинорежиссер рассказал, что выбрал на главную роль Юру Борисова. Постановщик считает, что российский актер может сыграть абсолютно любого персонажа.

Информация о том, что свой новый фильм Кустурица будет снимать на Кубани, появилась в октябре 2023 года.

Напомним, Юру Борисова номинировали на премию «Золотой глобус» как лучшего актера второго плана за игру в фильме «Анора» Шона Бейкера. Актер проиграл статуэтку Кирану Калкину.

Кроме того, Борисова выдвинули на получение «Оскара». Церемония вручения награды состоится 3 марта.