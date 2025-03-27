В Краснодаре в кино покажут драму «Божественная. Сара Бернар» о «самой знаменитой актрисе за всю историю»

В Краснодаре можно посмотреть байопик о великой французской актрисе Саре Бернар (18+)

Режиссер Гийом Никлу фокусируется на двух ключевых, но малоизвестных эпизодах из жизни актрисы: ее юбилее в 1896 году и ампутации ноги в 1915-м. Главную роль исполнила актриса и певица Сандрин Киберлен.

Сара Бернар — французская артистка и первая суперзвезда в мире кино. Ее называли «самой знаменитой актрисой за всю историю». Она прошла головокружительный жизненный путь от дочери куртизанки до мировой иконы. В амплуа Бернар были только серьезные драматические роли, из-за чего актриса получила прозвище «Божественная Сара».

Посмотреть фильм «Божественная. Сара Бернар» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».