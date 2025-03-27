В Краснодаре в кино покажут драму «Божественная. Сара Бернар» о «самой знаменитой актрисе за всю историю»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Божественная. Сара Бернар» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»
    Кадр из трейлера к фильму «Божественная. Сара Бернар» © Скриншот видео с Rutube-канала «ВремяКино | MovieTime»

В Краснодаре можно посмотреть байопик о великой французской актрисе Саре Бернар (18+)

27 марта на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Божественная. Сара Бернар». Лента представляет собой биографическую драму.

Режиссер Гийом Никлу фокусируется на двух ключевых, но малоизвестных эпизодах из жизни актрисы: ее юбилее в 1896 году и ампутации ноги в 1915-м. Главную роль исполнила актриса и певица Сандрин Киберлен.

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Сара Бернар — французская артистка и первая суперзвезда в мире кино. Ее называли «самой знаменитой актрисой за всю историю». Она прошла головокружительный жизненный путь от дочери куртизанки до мировой иконы. В амплуа Бернар были только серьезные драматические роли, из-за чего актриса получила прозвище «Божественная Сара».

Посмотреть фильм «Божественная. Сара Бернар» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, 27 марта на экраны кинотеатров выйдет хоррор «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии».

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