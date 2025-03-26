В Анапе организуют волонтерский лагерь по очищению Бугазской косы от мусора и мазута. Как принять участие?

Центр чистой природы «12-15» анонсировал старт приема заявок в волонтерский лагерь «За чистую косу». Участники будут чистить Бугазскую косу в Анапском районе от мусора и мазута.

«Мы приглашаем экоактивистов, эколидеров, экспертов и неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, способных своим опытом и знаниями сохранить природу Черного моря. Лагерь также будет интересен и полезен тем, кто только начинает интересоваться вопросами экологии и защиты окружающей среды», — рассказали организаторы.