В Анапе организуют волонтерский лагерь по очищению Бугазской косы от мусора и мазута. Как принять участие?
В Анапе пройдет волонтерский лагерь «За чистую косу»
Центр чистой природы «12-15» анонсировал старт приема заявок в волонтерский лагерь «За чистую косу». Участники будут чистить Бугазскую косу в Анапском районе от мусора и мазута.
«Мы приглашаем экоактивистов, эколидеров, экспертов и неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, способных своим опытом и знаниями сохранить природу Черного моря. Лагерь также будет интересен и полезен тем, кто только начинает интересоваться вопросами экологии и защиты окружающей среды», — рассказали организаторы.
«Мы не можем вас оставить»:
Условия участия в первой смене (10-26 апреля):
- 20 участникам компенсируют затраты на проезд до места проведения лагеря (но не больше 15 тыс. рублей);
- участие в работе лагеря от семи дней;
- волонтерам предоставляют проживание;
- ужин волонтеры обеспечивает себе самостоятельно и за свой счет.
Условия участия во второй смене (28 апреля-10 мая):
- 50 участникам центр предоставляет трансфер из Москвы и обратно;
- участие в работе лагеря от семи дней;
- волонтерам предоставляют проживание и питание.
Возраст участников строго 18+. В лагере запрещено курить и пить алкоголь.
Количество мест ограничено. Присоединиться к лагерю можно на любое количество дней. При отборе приоритет будут отдавать участникам, которые едут на долгий срок.
Как писали Юга.ру, волонтер, чистивший пляжи Анапы, провел одиночный пикет у администрации Кубани. Он призвал наказать «истинных виновников экокатастрофы».
Все материалы по теме: