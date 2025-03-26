В Анапе организуют волонтерский лагерь по очищению Бугазской косы от мусора и мазута. Как принять участие?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Бугазская коса © Скриншот yandex.ru/maps 2022 года
    Бугазская коса © Скриншот yandex.ru/maps 2022 года

В Анапе пройдет волонтерский лагерь «За чистую косу»

Центр чистой природы «12-15» анонсировал старт приема заявок в волонтерский лагерь «За чистую косу». Участники будут чистить Бугазскую косу в Анапском районе от мусора и мазута.

«Мы приглашаем экоактивистов, эколидеров, экспертов и неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, способных своим опытом и знаниями сохранить природу Черного моря. Лагерь также будет интересен и полезен тем, кто только начинает интересоваться вопросами экологии и защиты окружающей среды», — рассказали организаторы.

«Мы не можем вас оставить»:

Условия участия в первой смене (10-26 апреля):

  • 20 участникам компенсируют затраты на проезд до места проведения лагеря (но не больше 15 тыс. рублей);
  • участие в работе лагеря от семи дней;
  • волонтерам предоставляют проживание;
  • ужин волонтеры обеспечивает себе самостоятельно и за свой счет.

Условия участия во второй смене (28 апреля-10 мая):

  • 50 участникам центр предоставляет трансфер из Москвы и обратно;
  • участие в работе лагеря от семи дней;
  • волонтерам предоставляют проживание и питание.

Возраст участников строго 18+. В лагере запрещено курить и пить алкоголь.

Количество мест ограничено. Присоединиться к лагерю можно на любое количество дней. При отборе приоритет будут отдавать участникам, которые едут на долгий срок.

Как писали Юга.ру, волонтер, чистивший пляжи Анапы, провел одиночный пикет у администрации Кубани. Он призвал наказать «истинных виновников экокатастрофы».

Анапа Благоустройство Мусор Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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