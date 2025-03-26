Краснодарцев приглашают обсудить попытку СССР порвать со сталинизмом

Сталин, Молотов, Ворошилов и Ежов на выборах 1937 года © Изображение является общественным достоянием

Сталин, Молотов, Ворошилов и Ежов на выборах 1937 года © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре состоится лекция о внутренней политике СССР после войны (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: попытка порвать со сталинизмом». Встреча пройдет 29 марта. Программа: что ждало демобилизованных и репатриированных на родине;

был ли у сталинского режима шанс на либеральную трансформацию;

как зарабатывали политические очки критики культа личности;

чем были обусловлены освоение целины, посевы кукурузы и план «догнать и перегнать Америку»;

благодаря кому произошла жилищная революция и появились хрущевки.

Историк Алена Дубиковская проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном. «Приходите, друзья! Поймаем неуловимую оттепель за хвост», — приглашают организаторы. Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.