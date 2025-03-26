Краснодарцев приглашают обсудить попытку СССР порвать со сталинизмом
В Краснодаре состоится лекция о внутренней политике СССР после войны (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: попытка порвать со сталинизмом». Встреча пройдет 29 марта.
Программа:
- что ждало демобилизованных и репатриированных на родине;
- был ли у сталинского режима шанс на либеральную трансформацию;
- как зарабатывали политические очки критики культа личности;
- чем были обусловлены освоение целины, посевы кукурузы и план «догнать и перегнать Америку»;
- благодаря кому произошла жилищная революция и появились хрущевки.
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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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