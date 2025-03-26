Краснодарцев приглашают обсудить попытку СССР порвать со сталинизмом

Краснодарский край

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  • Сталин, Молотов, Ворошилов и Ежов на выборах 1937 года © Изображение является общественным достоянием
    Сталин, Молотов, Ворошилов и Ежов на выборах 1937 года © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре состоится лекция о внутренней политике СССР после войны (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: попытка порвать со сталинизмом». Встреча пройдет 29 марта.

Программа:

  • что ждало демобилизованных и репатриированных на родине;
  • был ли у сталинского режима шанс на либеральную трансформацию;
  • как зарабатывали политические очки критики культа личности;
  • чем были обусловлены освоение целины, посевы кукурузы и план «догнать и перегнать Америку»;
  • благодаря кому произошла жилищная революция и появились хрущевки.

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«Приходите, друзья! Поймаем неуловимую оттепель за хвост», — приглашают организаторы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 марта пройдет лекция «Тарковский. Кино как молитва».

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Краснодарцев приглашают обсудить попытку СССР порвать со сталинизмом
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