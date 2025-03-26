В Краснодаре стартовала регистрация на «Тотальный диктант». В этом году будет всего три площадки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 5 апреля снова пройдет «Тотальный диктант». Узнали адреса площадок

26 марта организаторы всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант» объявили о старте регистрации на мероприятие. В этом году контрольную работу по русскому языку можно будет написать в 900 населенных пунктах России.

Текст писательницы Марины Москвиной продиктуют в вузах, школах, библиотеках, на речном вокзале, в торговых центрах и гипермаркетах, в поездах и самолетах, на воздушном шаре и в других необычных местах.

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В Краснодаре акция пройдет в камерном формате — предусмотрено всего три площадки общей вместимость до 100 человек.

Пока известны адреса только двух:

  • улица Северная, 279 (редакция газеты «Краснодарские известия», читают Владимир Вербицкий и Надежда Шумкина);
  • улица Красноармейская, 60 (медиацентр «Дом журналистики», читают Элина Касабова и Татьяна Куропаткина),

Координатор «Тотального диктанта» в Краснодаре Алена Чавычалова рассказала Юга.ру, что третья площадка находится на этапе согласования. По ее словам, места сократили, потому что в этом году было мало времени на организацию акции.

В Краснодаре на некоторых площадках перед написанием текста пройдут лекции от филологов.

Напомним, федеральная территория Сириус стала столицей «Тотального диктанта» в 2025 году. Именно здесь в университете «Сириус» текст будет читать его автор — писательница Марина Москвина. Также акция пройдет в художественно-историческом центре «Сириус».

«Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. Участвовать в акции можно будет в офлайн- и онлайн-форматах.

Как писали Юга.ру, краснодарцы в 2024 году написали диктант «слишком хорошо». Работы отличников отправили на дополнительную проверку.

Краснодар Образование Тотальный диктант

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