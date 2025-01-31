Сириус стал столицей «Тотального диктанта». Что это значит?

30 января ТАСС сообщило, что Сириус стал столицей «Тотального диктанта» в 2025 году. Именно в федеральной территории текст будет читать его автор — писательница Марина Москвина.

Среди претендентов также были Ростов-на-Дону, Ленинс-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Омск, Уфа и Чита. Голосование проходило в два этапа. Сначала за участников голосовали все желающие, а в финале победителя выбирало жюри.