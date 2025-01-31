Сириус стал столицей «Тотального диктанта». Что это значит?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Федеральная территория победила в голосовании за звание столицы всероссийской проверочной работы

30 января ТАСС сообщило, что Сириус стал столицей «Тотального диктанта» в 2025 году. Именно в федеральной территории текст будет читать его автор — писательница Марина Москвина.

Среди претендентов также были Ростов-на-Дону, Ленинс-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Омск, Уфа и Чита. Голосование проходило в два этапа. Сначала за участников голосовали все желающие, а в финале победителя выбирало жюри.

Что заставляет нас быть «нормальными»?:

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольной проверки знаний по русскому языку для всех желающих. Общественный проект реализуется силами активистов и волонтеров. В 2024 году образовательную акцию провели 55 стран.

«Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. Участвовать в акции можно будет в офлайн- и онлайн-форматах.

Как писали Юга.ру, краснодарцы в 2024 году написали диктант «слишком хорошо». Работы отличников отправили на дополнительную проверку.

Образование Сириус Сочи Тотальный диктант

Новости

В Сочи к 2031 году может появиться искусственный остров. Он обойдется в 1 трлн рублей
Сириус стал столицей «Тотального диктанта». Что это значит?
Центр, Фестивальный, Гидрострой. Где в Краснодаре 31 января отключат свет?
Как кризис веры изменил культуру. Краснодарцев приглашают на лекцию о Льве Толстом
Два танцпола — два мира. В Ростове-на-Дону пройдет рейв-вечеринка
Когда грусть становится больше, чем эмоция. В Краснодаре состоится лекция о депрессии

Лента новостей

Спорные вопросы в истории кубанского казачества
29 января, 15:20
Спорные вопросы в истории кубанского казачества
От 1917 года до современности
Зимний гастротур по курорту «Роза Хутор»
Вчера, 18:27 Реклама
Зимний гастротур по курорту «Роза Хутор»
Где и что есть в горах Сочи
«Пробки как были, так и останутся»
Вчера, 16:10
«Пробки как были, так и останутся»
Краснодарский депутат раскритиковал строительство подземного перехода на Дзержинского

Реклама на сайте