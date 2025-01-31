Сириус стал столицей «Тотального диктанта». Что это значит?
Федеральная территория победила в голосовании за звание столицы всероссийской проверочной работы
30 января ТАСС сообщило, что Сириус стал столицей «Тотального диктанта» в 2025 году. Именно в федеральной территории текст будет читать его автор — писательница Марина Москвина.
Среди претендентов также были Ростов-на-Дону, Ленинс-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Омск, Уфа и Чита. Голосование проходило в два этапа. Сначала за участников голосовали все желающие, а в финале победителя выбирало жюри.
Что заставляет нас быть «нормальными»?:
«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольной проверки знаний по русскому языку для всех желающих. Общественный проект реализуется силами активистов и волонтеров. В 2024 году образовательную акцию провели 55 стран.
«Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. Участвовать в акции можно будет в офлайн- и онлайн-форматах.
Как писали Юга.ру, краснодарцы в 2024 году написали диктант «слишком хорошо». Работы отличников отправили на дополнительную проверку.