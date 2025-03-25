Владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов вошел в топ-100 значимых людей девелопмента России

Отраслевое медиа «Движение.ру» опубликовало ренкинг самых значимых людей девелопмента России. В топ-100 вошел бизнесмен, владелец группы компаний ТОЧНО Николай Амосов

В ренкинг информагенства «Движение.ру» вошли основатели строительных компаний, прогрессивные представители органов власти и архитекторы, которые задают вектор развития девелопмента. В ходе исследования 70 экспертных жюри выбрали 300 персон.

В топ-100 значимых людей российского девелопмента вошел предприниматель и общественный деятель Николай Амосов, который в 2013 году основал в Краснодаре группу компаний ТОЧНО. В 2024 году ЕРЗ.РФ признал ее самым динамично развивающимся девелопером страны.

Из регионального застройщика группа компаний ТОЧНО стала федеральным игроком и вошла в топ-3 крупнейших девелоперов страны по объемам строительства, увеличив портфель проектов до 5,4 млн. кв. м и охватив 6 регионов. Под руководством Амосова ТОЧНО 12 лет создает современные городские пространства: храмы, детские сады, школы, поликлиники, спортплощадки, фитнес-центры, общественные зоны. За время своего существования девелопер передал муниципалитетам более 20 социальных объектов, в работе — еще 65.

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Амосов, являясь отцом 8 детей, более десяти лет занимается благотворительностью и основал благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО в 2022 году. За время меценатства он реализовал более 100 проектов: социальные, спортивные и религиозные объекты; образовательные программы; адресную помощь спортсменам и детям из малообеспеченных и многодетных семей.

В 2023 году ТОЧНО признали лидером по созданию инклюзивной среды в России — девелопер построил и передал Краснодару первую в ЮФО универсальную инклюзивную площадку для детей и взрослых.

Николай Амосов активно поддерживает молодых спортсменов, курирует всероссийские и международные соревнования. В 2018 году он стал попечителем наблюдательного совета Дирекции Федерации бокса России в ЮФО. В 2020 году благотворитель построил и передал федерациям бокса и борьбы Школу единоборств «Империал», где бесплатно занимаются более 200 детей. В августе 2024 года по инициативе Николая Амосова в Краснодаре открыли первую в России Аллею славы бокса ЮФО, за что владелец ГК ТОЧНО получил почетную грамоту Комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ.

Важное направление деятельности ТОЧНО — помощь участникам СВО и их семьям. Помимо регулярной гуманитарной помощи, девелопер предоставляет льготные программы для приобретения жилья. Вслед за обращением замминистра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина Амосов запустил комплекс мер поддержки «Подарки для СВОих». Программа включает скидку на покупку квартиры или ремонт, сертификат на бытовую технику, семейную путевку в санаторий и годовой абонемент в фитнес-клубы Balance со скидкой 20%.

Как писали Юга.ру, ранее владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов получил награду от замминистра строительства РФ.