Пробка в 2,2 километра. В Краснодарском крае перед Крымским мостом скопилось более 200 автомобилей
Автомобили перед Крымским мостом со стороны Кубани начали скапливаться с утра 25 марта
25 марта телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 14:00 со стороны Тамани находятся 207 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется около часа.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль:
Пробка со стороны Тамани начала образовываться в 11:00. Тогда в очереди находились 102 машины. К 13:00 количество транспортных средств пред Крымским мостом увеличилось до 158.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на момент публикации протяженность пробки на трассе А-290 Новороссийск — Керчь со стороны Тамани составляла 2,2 км. Кроме того, на карте обозначен «желтый» участок, где машины тоже едут медленно.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ТАСС, что к лету на Крымском мосту планируют увеличить число пунктов досмотра. На месте будут дежурить волонтеры.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае участок трассы до Крымского моста станет платным на 100 лет.