Краснодарская Драма покажет премьеру в Международный день театра. О чем спектакль?

Это ироничная история об известной актрисе Джулии Лэмберт, переживающей кризис среднего возраста. Писатель показал не только внешний блеск театральной жизни, но и внутренние терзания героини и ее поиски себя.

Краснодарский театр драмы им. Горького сообщил Юга.ру о подготовке нового спектакля «Театр» по роману английского писателя Сомерсета Моэма 1937 года.

Над постановкой работают режиссер Георгий Цнобиладзе и художник-постановщик Александр Храмцов. Они уже ставили в Драмтеатре два спектакля — «Горгоны» и «12 стульев».

«Спектакль обещает быть не только лиричным, но и глубоко эмоциональным, позволяя зрителям увидеть, как артисты живут в постоянном притворстве, играя разные роли как на сцене, так и в жизни.

Декорации и костюмы создадут атмосферу, погружающую зрителей в эпоху, представляющую начало XX века, когда происходят события романа», — рассказали в пресс-службе театра.



Всего в постановке заняты девять актеров. Главную роль исполнит заслуженная артистка России Вера Великанова. Актриса отметит свой юбилей этим бенефисом.