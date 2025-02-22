Краснодарская Драма покажет премьеру в Международный день театра. О чем спектакль?
В Краснодаре покажут спектакль «Театр». Звезду театрального Лондона сыграет заслуженная артистка России Вера Великанова (16+)
Краснодарский театр драмы им. Горького сообщил Юга.ру о подготовке нового спектакля «Театр» по роману английского писателя Сомерсета Моэма 1937 года.
Это ироничная история об известной актрисе Джулии Лэмберт, переживающей кризис среднего возраста. Писатель показал не только внешний блеск театральной жизни, но и внутренние терзания героини и ее поиски себя.
Премьеры спектаклей, балет и опера:
Над постановкой работают режиссер Георгий Цнобиладзе и художник-постановщик Александр Храмцов. Они уже ставили в Драмтеатре два спектакля — «Горгоны» и «12 стульев».
«Спектакль обещает быть не только лиричным, но и глубоко эмоциональным, позволяя зрителям увидеть, как артисты живут в постоянном притворстве, играя разные роли как на сцене, так и в жизни.
Декорации и костюмы создадут атмосферу, погружающую зрителей в эпоху, представляющую начало XX века, когда происходят события романа», — рассказали в пресс-службе театра.
Всего в постановке заняты девять актеров. Главную роль исполнит заслуженная артистка России Вера Великанова. Актриса отметит свой юбилей этим бенефисом.
Вера Великанова служит в Краснодарском театре драмы с 1986 года. Она сыграла множество ролей, среди них Люська в «Беге», Мирандолина в «Трактирщице», Элиза Дулиттл в «Пигмалионе», Елена Андреевна в «Дяде Ване», Маргарита в «Евангелии от Воланда», Бернарда Альба в «Дом Бернарды Альбы». В 2002 году Великанова стала заслуженной артисткой России.
Премьера пройдет в Международный день театра 27 марта. Спектакль также покажут 28 и 29 марта. Билеты уже поступили в продажу, они стоят от 500 до 2500 рублей.
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