Подслушано в поезде. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Купе №3»

Создатели попытались найти ответы на следующие вопросы: почему вы сели именно в этот вагон и именно эти люди стали вашими попутчиками; чему они должны научить, какие секреты можно доверить им; останутся ли эти случайные знакомства мимолетными или перерастут в крепкую дружбу на долгие годы.

Режиссером выступила Елизавета Фоменко. Роли исполнят Валерия Мальчевская, Виталий Героев, Наталья Бугаец, Оля Елкина, Ксения Цыбульникова.

Премьерные показы пройдут 4 апреля в 20:00 и 5 апреля в 19:00 по улице Зиповской, 5В, литер Х. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.