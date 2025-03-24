Подслушано в поезде. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Купе №3»
Театр «Персонажи» представит зрителям новый спектакль (12+)
Арт-пространство «Свои» анонсировало на 4-5 апреля премьеру спектакля «Купе №3» в постановке театра «Персонажи».
В основе лежит одноименная пьеса Ульяны Михальцовой. Зрителям покажут пять историй, случайно подслушанных в поезде.
Создатели попытались найти ответы на следующие вопросы: почему вы сели именно в этот вагон и именно эти люди стали вашими попутчиками; чему они должны научить, какие секреты можно доверить им; останутся ли эти случайные знакомства мимолетными или перерастут в крепкую дружбу на долгие годы.
Режиссером выступила Елизавета Фоменко. Роли исполнят Валерия Мальчевская, Виталий Героев, Наталья Бугаец, Оля Елкина, Ксения Цыбульникова.
Премьерные показы пройдут 4 апреля в 20:00 и 5 апреля в 19:00 по улице Зиповской, 5В, литер Х. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27-29 марта пройдут премьерные показы нового спектакля «Театр» по роману английского писателя Сомерсета Моэма 1937 года.