Проезд в муниципальном транспорте Новороссийска сделали бесплатным для студентов. Как это работает?
После пикетов для студентов Новороссийска сделали бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте
Предыстория. 11 марта администрация Новороссийска сообщила, что в маршрутках города подорожает проезд сразу на 25% или на 10 рублей — с 40 до 50 рублей. Жители стали возмущаться в соцсетях. После этого власти заявили, что стоимость проезда повысится до 48 рублей вместо 50.
17 марта студенты Новороссийска устроили одиночные пикеты против повышения цен за проезд на общественном транспорте.
19 марта телеграм-канал «Молодежь Новороссийска» сообщил, что студенты смогут ездить в муниципальном общественном транспорте бесплатно. Для этого нужно получить транспортную карту.
Ее выдают в Молодежном центре по улице Свободы, 35 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу до 17:00. Для получения транспортной карты нужно предоставить справку об обучении.
Проезд по карману:
Бесплатный проезд будет действовать на всех видах муниципального транспорта — троллейбусы, автобусы и маршрутки, в которых предусмотрено обслуживание льготных категорий населения.
В Новороссийске работают семь вузов и восемь колледжей и техникумов.
Напомним, раньше студентам Новороссийска была доступна транспортная карта на 40 бесплатных поездок в месяц.
Транспортную карту на 40 бесплатных поездок в месяц также могут получить школьники, пенсионеры и многодетные семьи.
Как писали Юга.ру, антимонопольная служба проверит цены на проезд в четырех маршрутках Краснодара.