Проезд в муниципальном транспорте Новороссийска сделали бесплатным для студентов. Как это работает?

Предыстория. 11 марта администрация Новороссийска сообщила, что в маршрутках города подорожает проезд сразу на 25% или на 10 рублей — с 40 до 50 рублей. Жители стали возмущаться в соцсетях. После этого власти заявили, что стоимость проезда повысится до 48 рублей вместо 50.



17 марта студенты Новороссийска устроили одиночные пикеты против повышения цен за проезд на общественном транспорте.

19 марта телеграм-канал «Молодежь Новороссийска» сообщил, что студенты смогут ездить в муниципальном общественном транспорте бесплатно. Для этого нужно получить транспортную карту.

Ее выдают в Молодежном центре по улице Свободы, 35 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу до 17:00. Для получения транспортной карты нужно предоставить справку об обучении.