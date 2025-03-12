В Новороссийске проезд в маршрутках хотели поднять сразу на 10 рублей, а потом передумали

В Новороссийске заявили о резком подорожании проезда в маршрутках. Сколько стоит билет?

11 марта администрация Новороссийска сообщила, что в маршрутках города подорожает проезд сразу на 25% или на 10 рублей — с 40 до 50 рублей. Предыдущее повышение было 1 января 2024 года. Как заявил замглавы города Александр Гавриков, причиной повышения стало подорожание запасных частей (по некоторым позициям до 30%) и рост цены на топливо.

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Жители Новороссийска стали возмущаться в соцсетях. Многие ездят на работу с пересадками, поэтому повышение стоимости даже на 10 рублей будет для них ощутимым для бюджета. В тот же день управление транспорта Новороссийска сообщило, что провело совещание с перевозчиками. В итоге стоимость проезда повысится до 48 рублей вместо 50. Повышение проезда будет планомерным в разные даты: с 12 марта — маршруты №№ 5, 7А, 10, 11А, 13, 17, 27, 28 — до 48 рублей;

с 15 марта — маршруты №№ 6А, 14А, 15, 15А, 19, 22, 25, 32 — до 48 рублей;

с 16 марта — маршруты №№ 2, 8А, 18, 21, 31, 34, 20 — до 45 рублей;

с 19 марта — маршруты №№ 8, 30, 24 — до 48 рублей;

с 25 марта — маршрут № 1А — до 48 рублей. Напомним, с середины октября 2024 года в Краснодаре перевозчики стали планомерно повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Сначала увеличение цены коснулось пригородных маршрутов, потом городских. В итоге стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Краснодара возросла с 40 до 50 рублей.