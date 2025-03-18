Антимонопольная служба проверит цены на проезд в четырех маршрутках Краснодара

10 марта на сайте ФАС появился новый документ. В нем сказано, что ведомство возбудило дело в отношении ООО «Технотранс-Юг» из-за стоимости проезда в маршрутках Краснодара. Основанием послужили материалы прокуратуры, поступившие в ФАС ноябре 2024 года. Напомним, что в краснодарских маршрутках начали поднимать цены на проезд до 55 рублей в сентябре 2024 года.

Согласно документу, компания осуществляет перевозки по нерегулируемым тарифам на маршрутах:

№ 1 «Автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова»;

№ 28 «Юбилейный микрорайон — улица Валерия Гассия»;

№ 42 «Юбилейный микрорайон — улица Ратной Славы»;

№ 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный».

По данным госстатистики, стоимость проезда в этих маршрутках больше, чем в других регионах России. Антимонопольная служба считает, что перевозчик нарушает закон о защите конкуренции.



Приказ о возбуждении дела и создании специальной комиссии издали 19 февраля. Компания «Технотранс-Юг» должна до 20 марта предоставить в УФАС бухгалтерский баланс за 2024 год с отчетом о прибылях и убытках, а также письменное обоснование повышения стоимости проезда по каждому маршруту.