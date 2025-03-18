Антимонопольная служба проверит цены на проезд в четырех маршрутках Краснодара
УФАС возбудило дело против краснодарского перевозчика из-за высокой стоимости проезда
10 марта на сайте ФАС появился новый документ. В нем сказано, что ведомство возбудило дело в отношении ООО «Технотранс-Юг» из-за стоимости проезда в маршрутках Краснодара. Основанием послужили материалы прокуратуры, поступившие в ФАС ноябре 2024 года.
Напомним, что в краснодарских маршрутках начали поднимать цены на проезд до 55 рублей в сентябре 2024 года.
Проезд по карману:
Согласно документу, компания осуществляет перевозки по нерегулируемым тарифам на маршрутах:
- № 1 «Автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова»;
- № 28 «Юбилейный микрорайон — улица Валерия Гассия»;
- № 42 «Юбилейный микрорайон — улица Ратной Славы»;
- № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный».
По данным госстатистики, стоимость проезда в этих маршрутках больше, чем в других регионах России. Антимонопольная служба считает, что перевозчик нарушает закон о защите конкуренции.
Приказ о возбуждении дела и создании специальной комиссии издали 19 февраля. Компания «Технотранс-Юг» должна до 20 марта предоставить в УФАС бухгалтерский баланс за 2024 год с отчетом о прибылях и убытках, а также письменное обоснование повышения стоимости проезда по каждому маршруту.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске проезд в маршрутках хотели поднять сразу на 10 рублей, а потом передумали.