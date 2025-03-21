На горящей нефтебазе в Краснодарском крае ночью произошел взрыв. Пострадали два человека

Взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти произошли на нефтебазе в Кавказском районе. Пожар тушат около 500 человек

В 4:18 утра 21 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, после чего площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. метров.



«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти», — пишет оперштаб.



Двое пожарных получили ожоги, им оказали первую помощь и доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В 9:00 оперштаб сообщил, что площадь пожара удалось сократить до 5 тыс. «квадратов». Первый резервуар полностью выгорел, на втором — продолжается пожар. Его тушат 471 человек и 187 спецмашин.