На горящей нефтебазе в Краснодарском крае ночью произошел взрыв. Пострадали два человека

Краснодарский край

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  • © Скриншот из видео телеграм-канала «ЧП Гулькевичи» https://t.me/ChpGulkevichi/3468
    © Скриншот из видео телеграм-канала «ЧП Гулькевичи» https://t.me/ChpGulkevichi/3468

Взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти произошли на нефтебазе в Кавказском районе. Пожар тушат около 500 человек

В 4:18 утра 21 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, после чего площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. метров. 

«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти», — пишет оперштаб.

Двое пожарных получили ожоги, им оказали первую помощь и доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В 9:00 оперштаб сообщил, что площадь пожара удалось сократить до 5 тыс. «квадратов». Первый резервуар полностью выгорел, на втором — продолжается пожар. Его тушат 471 человек и 187 спецмашин. 

Напомним, нефтебаза в Кавказском районе загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, но к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов». Нефтебазу не могут потушить уже третьи сутки.

Как писали Юга.ру, нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА. Жители жаловались на едкий дым, власти рекомендовали носить защитные маски.

Кавказский район МЧС Нефть Пожары Происшествия СВО

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