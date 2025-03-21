На горящей нефтебазе в Краснодарском крае ночью произошел взрыв. Пострадали два человека
Взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти произошли на нефтебазе в Кавказском районе. Пожар тушат около 500 человек
В 4:18 утра 21 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, после чего площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. метров.
«В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти», — пишет оперштаб.
Двое пожарных получили ожоги, им оказали первую помощь и доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В 9:00 оперштаб сообщил, что площадь пожара удалось сократить до 5 тыс. «квадратов». Первый резервуар полностью выгорел, на втором — продолжается пожар. Его тушат 471 человек и 187 спецмашин.
Напомним, нефтебаза в Кавказском районе загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, но к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов». Нефтебазу не могут потушить уже третьи сутки.
Как писали Юга.ру, нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА. Жители жаловались на едкий дым, власти рекомендовали носить защитные маски.