Горит больше тысячи «квадратов». Нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Кровавая барыня» https://t.me/bloodysx/42910
    © Скриншот из телеграм-канала «Кровавая барыня» https://t.me/bloodysx/42910

На нефтебазе в Туапсе загорелся резервуар с бензином. Пожар тушат более 120 человек

14 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью на нефтекомплексе в Туапсе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1 тыс. квадратных метров.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал, что возгорание произошло в 03:07. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара задействовали 121 человека и 39 единиц техники.

Читайте также:

По данным Baza, нефтебазу в Туапсе атаковали БПЛА. Очевидцы сообщили, что услышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого начался пожар. Уже после произошедшего, по словам местных жителей, в городе заработали сирены.

В администрации района отметили, что сегодня все школы и детсады Туапсе работают в обычном режиме.

Как писали Юга.ру, в начале февраля после атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Каневском районе.

МЧС Нефть Пожары Происшествия СВО Туапсинский район

Все материалы по теме:

Новости

«Осенью просим включить, весной — убавить». Жители Краснодара требуют отключить отопление из-за жаркой погоды
Жителей Краснодарского края предупредили о высокой пожароопасности
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне. Ранее мэрия выкупила его за 130 млн рублей и хотела открыть там детский центр
В Краснодаре на смену аномальному теплу придет зимняя погода
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Новороссийске из-за горящей свалки. Мусорный полигон горит вторые сутки
Горит больше тысячи «квадратов». Нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА

Лента новостей

Стройка без остановки
Сегодня, 15:35
Стройка без остановки
В чем Краснодарский край обгоняет Россию на 17% и какие тренды ждут рынок в 2025 году
«Осенью просим включить, весной — убавить»
Сегодня, 15:32
«Осенью просим включить, весной — убавить»
Жители Краснодара требуют отключить отопление из-за жаркой погоды
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне
Сегодня, 13:27
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне
Ранее мэрия выкупила его за 130 млн рублей и хотела открыть там детский центр

Реклама на сайте