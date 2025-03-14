Горит больше тысячи «квадратов». Нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА
На нефтебазе в Туапсе загорелся резервуар с бензином. Пожар тушат более 120 человек
14 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью на нефтекомплексе в Туапсе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1 тыс. квадратных метров.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал, что возгорание произошло в 03:07. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара задействовали 121 человека и 39 единиц техники.
По данным Baza, нефтебазу в Туапсе атаковали БПЛА. Очевидцы сообщили, что услышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого начался пожар. Уже после произошедшего, по словам местных жителей, в городе заработали сирены.
В администрации района отметили, что сегодня все школы и детсады Туапсе работают в обычном режиме.
Как писали Юга.ру, в начале февраля после атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Каневском районе.
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