Горит больше тысячи «квадратов». Нефтебаза в Туапсе загорелась после атаки БПЛА

На нефтебазе в Туапсе загорелся резервуар с бензином. Пожар тушат более 120 человек

14 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью на нефтекомплексе в Туапсе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1 тыс. квадратных метров.



Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал, что возгорание произошло в 03:07. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара задействовали 121 человека и 39 единиц техники.

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По данным Baza, нефтебазу в Туапсе атаковали БПЛА. Очевидцы сообщили, что услышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого начался пожар. Уже после произошедшего, по словам местных жителей, в городе заработали сирены.



В администрации района отметили, что сегодня все школы и детсады Туапсе работают в обычном режиме.