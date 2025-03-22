Квесты, квиз, арт-медиация. В Сириусе пройдут бесплатные мероприятия, посвященные «Тотальному диктанту»

Перед «Тотальным диктантом» в Сириусе можно посетить серию образовательных мероприятий

Предыстория. Федеральная территория Сириус стала столицей «Тотального диктанта» в 2025 году. Именно здесь текст будет читать его автор — писательница Марина Москвина. 19 марта телеграм-канал «Сириус» сообщил, что в преддверии «Тотального диктанта» организаторы акции подготовили серию бесплатных образовательных мероприятий.

Программа: каждый четверг квесты по русскому языку — участники проверят свои знания;

28 марта и 4 апреля состоится «русский по пятницам» — занятия, посвященные основам грамотности и культурному наследию языка;

встреча с писательницей Мариной Москвиной — беседа о литературе и автограф-сессия;

квиз «30 вопросов о русском языке»;

арт-медиация по книгам Москвиной — истории о Гималаях, Индии и Арктике;

мастер-класс по цифровому этикету — правила общения в современном мире;

филологический интенсив — погружение в глубины русского языка. Все мероприятия бесплатные, нужно предварительно регистрироваться. «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. Участвовать в акции можно будет в офлайн- и онлайн-форматах.