Квесты, квиз, арт-медиация. В Сириусе пройдут бесплатные мероприятия, посвященные «Тотальному диктанту»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Перед «Тотальным диктантом» в Сириусе можно посетить серию образовательных мероприятий

Предыстория. Федеральная территория Сириус стала столицей «Тотального диктанта» в 2025 году. Именно здесь текст будет читать его автор — писательница Марина Москвина.

19 марта телеграм-канал «Сириус» сообщил, что в преддверии «Тотального диктанта» организаторы акции подготовили серию бесплатных образовательных мероприятий.

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Программа:

  • каждый четверг квесты по русскому языку — участники проверят свои знания;
  • 28 марта и 4 апреля состоится «русский по пятницам» — занятия, посвященные основам грамотности и культурному наследию языка;
  • встреча с писательницей Мариной Москвиной — беседа о литературе и автограф-сессия;
  • квиз «30 вопросов о русском языке»;
  • арт-медиация по книгам Москвиной — истории о Гималаях, Индии и Арктике;
  • мастер-класс по цифровому этикету — правила общения в современном мире;
  • филологический интенсив — погружение в глубины русского языка.

Все мероприятия бесплатные, нужно предварительно регистрироваться.

«Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. Участвовать в акции можно будет в офлайн- и онлайн-форматах.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре запустили образовательный проект об архитектуре и урбанистике.

Образование Сириус Сочи Тотальный диктант

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Квесты, квиз, арт-медиация. В Сириусе пройдут бесплатные мероприятия, посвященные «Тотальному диктанту»
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