Квесты, квиз, арт-медиация. В Сириусе пройдут бесплатные мероприятия, посвященные «Тотальному диктанту»
Перед «Тотальным диктантом» в Сириусе можно посетить серию образовательных мероприятий
Предыстория. Федеральная территория Сириус стала столицей «Тотального диктанта» в 2025 году. Именно здесь текст будет читать его автор — писательница Марина Москвина.
19 марта телеграм-канал «Сириус» сообщил, что в преддверии «Тотального диктанта» организаторы акции подготовили серию бесплатных образовательных мероприятий.
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Программа:
- каждый четверг квесты по русскому языку — участники проверят свои знания;
- 28 марта и 4 апреля состоится «русский по пятницам» — занятия, посвященные основам грамотности и культурному наследию языка;
- встреча с писательницей Мариной Москвиной — беседа о литературе и автограф-сессия;
- квиз «30 вопросов о русском языке»;
- арт-медиация по книгам Москвиной — истории о Гималаях, Индии и Арктике;
- мастер-класс по цифровому этикету — правила общения в современном мире;
- филологический интенсив — погружение в глубины русского языка.
Все мероприятия бесплатные, нужно предварительно регистрироваться.
«Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. Участвовать в акции можно будет в офлайн- и онлайн-форматах.
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