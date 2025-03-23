Появился трейлер фильма «Уродливая сводная сестра» по мотивам «Золушки». Это хоррор о стандартах индустрии красоты

Действие ужастика разворачивается в королевстве, где процветает индустрия красоты. Эльвира не вписывается в стандарты, поэтому мать девушки заставляет ее идти на опасные эксперименты с внешностью. В трейлере показано, как Эльвире меняют форму носа и глаз. Девушка мечтает выйти замуж за принца и готова на все ради любви.

Лента выйдет в мировой прокат 18 апреля.