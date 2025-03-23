Появился трейлер фильма «Уродливая сводная сестра» по мотивам «Золушки». Это хоррор о стандартах индустрии красоты
По мотивам «Золушки» сняли боди-хоррор (18+)
Стриминговый сервис Shudder показал первый трейлер фильма «Уродливая сводная сестра». Это черная комедия по мотивам «Золушки» Шарля Перро.
Ленту сняла норвежская постановщица Эмили Бличфельдт. Роли исполнили Леа Мюрен, Теа Софье Лок Несс, Ане Даль Торп, Исак Калмрот, Мальте Гордингер, Ральф Карлссон, Фло Фагерли и Исак Аспберг.
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Действие ужастика разворачивается в королевстве, где процветает индустрия красоты. Эльвира не вписывается в стандарты, поэтому мать девушки заставляет ее идти на опасные эксперименты с внешностью. В трейлере показано, как Эльвире меняют форму носа и глаз. Девушка мечтает выйти замуж за принца и готова на все ради любви.
Лента выйдет в мировой прокат 18 апреля.
Как писали Юга.ру, cтриминговый сервис Hulu выпустил первый трейлер шестого сезона сериала «Рассказ служанки». Он станет финальным.