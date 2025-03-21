Краснодарцев приглашают на лекцию о Тарковском

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 30 марта лекцию «Тарковский. Кино как молитва» из серии «История кино. Режиссер о режиссере». Драматург Шура Виниченко расскажет о творчестве знаменитого постановщика.

Андрей Тарковский оказал существенное влияние не только на российский, но и мировой кинематограф. Многие современные кинематографисты считают себя если не его учениками и последователями, то по крайней мере поклонниками. Среди них Дэнни Бойл, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Ларс фон Триер, Нури Бильге Джейлан, Семих Капланоглу, Кристофер Нолан, Тарсем Сингх.

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.