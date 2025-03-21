Краснодарцев приглашают на лекцию о Тарковском
Краснодарцам расскажут о наследии знаменитого кинорежиссера Андрея Тарковского (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 30 марта лекцию «Тарковский. Кино как молитва» из серии «История кино. Режиссер о режиссере». Драматург Шура Виниченко расскажет о творчестве знаменитого постановщика.
Программа:
- Тарковский — наше все?
- Действительно ли нет кинематографа без Андрея Арсеньевича или все это снобистские замашки?
- Что делать, если он и его великое наследие просто не вмещается и не переваривается?
- Как же подступиться к великому искусству кино?
Андрей Тарковский оказал существенное влияние не только на российский, но и мировой кинематограф. Многие современные кинематографисты считают себя если не его учениками и последователями, то по крайней мере поклонниками. Среди них Дэнни Бойл, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Ларс фон Триер, Нури Бильге Джейлан, Семих Капланоглу, Кристофер Нолан, Тарсем Сингх.
Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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