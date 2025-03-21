Вышел трейлер последнего сезона «Рассказа служанки». Когда премьера?

Кадр из трейлера к сериалу «Рассказ служанки» © Скриншот видео с Rutube-канала «The Кино (Краткие пересказы фильмов)»

Кадр из трейлера к сериалу «Рассказ служанки» © Скриншот видео с Rutube-канала «The Кино (Краткие пересказы фильмов)»

В сети появился трейлер финального сезона «Рассказа служанки». Сюжет сосредоточится на противостоянии Джун с Галаадом (18+)

Стриминговый сервис Hulu выпустил первый трейлер шестого сезона сериала «Рассказ служанки». Он станет финальным для знаменитого проекта по одноименному роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. В трейлере главная героиня Джун и ее муж Люк направляются в Галаад. Тетка Лидия теряет контроль над ситуацией, а служанки берут в руки оружие и собираются устроить революцию. Кроме того, в кадре появляется Серена в свадебном платье, окруженная служанками.

Премьера сезона состоится 8 апреля. Новые серии будут выходить каждую неделю по вторникам до 27 мая. Напомним, первый сезон «Рассказа служанки» вышел в апреле 2017 года. Сериал почти сразу стал культовым. Действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве Галаад. Из-за загрязнения окружающей среды только одна из 100 женщин способна иметь ребенка. Поэтому фертильных гражданок из простого народа отправляют в специальные лагеря. Там их превращают в служанок и готовят к исполнению единственной функции — рождению детей для высших чинов.