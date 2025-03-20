В Краснодаре состоится лекция о гастрономических пристрастиях в семье Чеховых

Лекция затронет не только любимые рецепты писателя, но и реальные жизненные ситуации (12+)

Из разных источников известно, что писатель любил пироги — с бараньим или говяжьим мясом, сигами, снетками, вязигой, грибами и капустой. Также на столе Чехова часто были щи, блюда из капусты, редьки, моркови, лука, чеснока и брюквы.

Литературный музей Кубани анонсировал на 22 марта лекцию «Алва, бавны и коренчики: еда в семье Чеховых». Встречу проводит Ольга Спачиль — кандидат филологических наук и специалист по творчеству Антона Чехова.

Лекция затронет не только любимые рецепты писателя и его близких, но и реальные жизненные ситуации, события из биографии, которые впоследствии отразились в произведениях. Кроме того, Ольга Спачиль обратится к текстам Чехова, прочитав отрывки из рассказов.

Начало лекции в 16:00 по улице Постовой, 39. Стоимость участия 100-200 рублей. Записаться и узнать подробности можно по телефону: +7 (861)-268-58-78.