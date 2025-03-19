Краснодарцев приглашают послушать лекцию «Образ женщины в современном обществе»
Слушателям расскажут о влиянии на жизнь гендерных стереотипов (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 25 марта лекцию «Образ женщины в современном обществе».
«Сейчас никого не удивляет факт присутствия женщин в политике, науке, медицине, бизнесе. Давно стало нормой жизни, что она может оказывать полноценное влияние на развитие глобальных процессов. С другой, женщины сейчас умело жонглируют множеством ролей и статусов, что требует много сил, здоровья, энергии и времени», — рассказали организаторы.
Программа:
- процесс формирования женской идентичности;
- влияние гендерных стереотипов на нашу жизнь;
- что означает быть женщиной;
- какую поддержку важно получать;
- почему женщине важно быть в окружении других женщин.
Встречу проводит психолог и гештальт-терапевт Ксения Луганская.
Начало лекции в 19:00 по улице Красной, 124Б. Стоимость участия 700 рублей, подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 марта состоится лекция «Пушкин и Пророк: еще раз о литературе и ее экранизациях».