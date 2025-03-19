Краснодарцев приглашают послушать лекцию «Образ женщины в современном обществе»

Слушателям расскажут о влиянии на жизнь гендерных стереотипов (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 25 марта лекцию «Образ женщины в современном обществе». «Сейчас никого не удивляет факт присутствия женщин в политике, науке, медицине, бизнесе. Давно стало нормой жизни, что она может оказывать полноценное влияние на развитие глобальных процессов. С другой, женщины сейчас умело жонглируют множеством ролей и статусов, что требует много сил, здоровья, энергии и времени», — рассказали организаторы.

Программа: процесс формирования женской идентичности;

влияние гендерных стереотипов на нашу жизнь;

что означает быть женщиной;

какую поддержку важно получать;

почему женщине важно быть в окружении других женщин. Встречу проводит психолог и гештальт-терапевт Ксения Луганская. Начало лекции в 19:00 по улице Красной, 124Б. Стоимость участия 700 рублей, подробности уточняйте у организаторов.