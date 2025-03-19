Краснодарцев приглашают послушать лекцию «Образ женщины в современном обществе»

Краснодарский край

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  • © Фото lookstudio, сайт freepik.com
    © Фото lookstudio, сайт freepik.com

Слушателям расскажут о влиянии на жизнь гендерных стереотипов (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 25 марта лекцию «Образ женщины в современном обществе».

«Сейчас никого не удивляет факт присутствия женщин в политике, науке, медицине, бизнесе. Давно стало нормой жизни, что она может оказывать полноценное влияние на развитие глобальных процессов. С другой, женщины сейчас умело жонглируют множеством ролей и статусов, что требует много сил, здоровья, энергии и времени», — рассказали организаторы.

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Программа:

  • процесс формирования женской идентичности;
  • влияние гендерных стереотипов на нашу жизнь;
  • что означает быть женщиной;
  • какую поддержку важно получать;
  • почему женщине важно быть в окружении других женщин.

Встречу проводит психолог и гештальт-терапевт Ксения Луганская.

Начало лекции в 19:00 по улице Красной, 124Б. Стоимость участия 700 рублей, подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 марта состоится лекция «Пушкин и Пророк: еще раз о литературе и ее экранизациях».

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Краснодарцев приглашают послушать лекцию «Образ женщины в современном обществе»
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