В Краснодаре открылась фотовыставка «Цитаты времени»

Краснодарский край

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  • Работа Михаила Шнурникова © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    Работа Михаила Шнурникова © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут избранные фотоработы Михаила Шнурникова и его студентов (0+)

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 20 марта открылась фотовыставка «Цитаты времени». Экспозиция объединяет работы Михаила Шнурникова и его студентов Ростовского филиала ВГИК имени Герасимова.

Представлены прошедшие отбор работы, в которых будущие видео- и кинооператоры показывают свой взгляд на художественную и документальную фотографию.

Эксперименты с цветной фотографией:

В основной раздел «Живопись светом» вошли пейзажи. В категорию «Станичники и горожане» — портреты, сделанные в путешествиях и экспедициях по Краснодарскому краю. В серии «Городские туманы» запечатлены виды старого Краснодара.

Михаил Шнурников — член Союза кинематографистов Россиипреподавал на кафедре кино и телевидения в Краснодарском институте культуры, с 2001 по 2021 годы руководил телевизионным отделом Екатеринодарской и Кубанской епархий.

Выставка будет работать до 6 апреля по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 марта откроется выставка современного искусства «ARTмосфера». Зрителям покажут работы шести художников на тему космоса. 

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В Краснодаре открылась фотовыставка «Цитаты времени»
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