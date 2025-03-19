В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «ARTмосфера»

В экспозицию вошли работы шести художников на тему космоса. Среди авторов — Георгий Мотовилов, Ольга Трапицына, Анна Володько, Евгений Хромов, Екатерина Дубровина, Василий Карпенко.

Вернисаж состоится 23 марта в 19:00. Можно будет лично познакомиться с художниками.

Выставка будет работать до 23 мая в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.