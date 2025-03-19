В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «ARTмосфера»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Будут представлены работы шести художников (0+)

Сеть «Монитор» анонсировала на 23 марта открытие выставки современного искусства «ARTмосфера».

В экспозицию вошли работы шести художников на тему космоса. Среди авторов — Георгий Мотовилов, Ольга Трапицына, Анна Володько, Евгений Хромов, Екатерина Дубровина, Василий Карпенко.

Символы пережитых моментов:

Вернисаж состоится 23 марта в 19:00. Можно будет лично познакомиться с художниками.

Выставка будет работать до 23 мая в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 марта откроется выставка «Метаморфозы». Экспозиция объединяет около 40 работ двух кубанских авторов.

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