В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «ARTмосфера»
Будут представлены работы шести художников (0+)
Сеть «Монитор» анонсировала на 23 марта открытие выставки современного искусства «ARTмосфера».
В экспозицию вошли работы шести художников на тему космоса. Среди авторов — Георгий Мотовилов, Ольга Трапицына, Анна Володько, Евгений Хромов, Екатерина Дубровина, Василий Карпенко.
Символы пережитых моментов:
Вернисаж состоится 23 марта в 19:00. Можно будет лично познакомиться с художниками.
Выставка будет работать до 23 мая в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.
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