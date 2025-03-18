Эксперименты с цветной фотографией. В Краснодаре пройдет выставка «Метаморфозы»

Экспозиция объединяет около 40 работ двух кубанских авторов (0+)

Дмитрий Сеник из Краснодара представит серию «Фотосинтез». Стилистически снимки близки к абстрактному экспрессионизму. Для создания изображений автор использовал два случайно выбранных кадра.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 20 марта открытие выставки «Метаморфозы». Экспозиция объединяет около 40 работ двух кубанских авторов, которые любят экспериментировать с цветной фотографией.

Виктория Забродина из Крымска покажет проект «Перцепция цвета». В нем автор исследует цвет как полноценный язык для коммуникации со зрителем. Девушка изменяет исходные изображения с помощью линий, геометрических форм, текстур и цветов.

В рамках выставки пройдут авторские встречи и мастер-классы, где фотохудожники поделятся своими творческими методами, расскажут о процессе создания работ и особенностях работы с цветом и формой.

Экспозиция будет работать до 30 марта по улице Красной, 15.