Эксперименты с цветной фотографией. В Краснодаре пройдет выставка «Метаморфозы»

Краснодарский край

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  • Работа Виктории Забродиной © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    Работа Виктории Забродиной © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Экспозиция объединяет около 40 работ двух кубанских авторов (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 20 марта открытие выставки «Метаморфозы». Экспозиция объединяет около 40 работ двух кубанских авторов, которые любят экспериментировать с цветной фотографией.

Дмитрий Сеник из Краснодара представит серию «Фотосинтез». Стилистически снимки близки к абстрактному экспрессионизму. Для создания изображений автор использовал два случайно выбранных кадра.

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Виктория Забродина из Крымска покажет проект «Перцепция цвета». В нем автор исследует цвет как полноценный язык для коммуникации со зрителем. Девушка изменяет исходные изображения с помощью линий, геометрических форм, текстур и цветов.

В рамках выставки пройдут авторские встречи и мастер-классы, где фотохудожники поделятся своими творческими методами, расскажут о процессе создания работ и особенностях работы с цветом и формой.

Экспозиция будет работать до 30 марта по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музей имени Коваленко открылась выставка Екатерины Чаецкой «Собирая закаты». 

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Эксперименты с цветной фотографией. В Краснодаре пройдет выставка «Метаморфозы»
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