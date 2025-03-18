Эксперименты с цветной фотографией. В Краснодаре пройдет выставка «Метаморфозы»
Экспозиция объединяет около 40 работ двух кубанских авторов (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 20 марта открытие выставки «Метаморфозы». Экспозиция объединяет около 40 работ двух кубанских авторов, которые любят экспериментировать с цветной фотографией.
Дмитрий Сеник из Краснодара представит серию «Фотосинтез». Стилистически снимки близки к абстрактному экспрессионизму. Для создания изображений автор использовал два случайно выбранных кадра.
Виктория Забродина из Крымска покажет проект «Перцепция цвета». В нем автор исследует цвет как полноценный язык для коммуникации со зрителем. Девушка изменяет исходные изображения с помощью линий, геометрических форм, текстур и цветов.
В рамках выставки пройдут авторские встречи и мастер-классы, где фотохудожники поделятся своими творческими методами, расскажут о процессе создания работ и особенностях работы с цветом и формой.
Экспозиция будет работать до 30 марта по улице Красной, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музей имени Коваленко открылась выставка Екатерины Чаецкой «Собирая закаты».