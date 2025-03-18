Ожидается турбулентность. В Краснодаре в кино покажут триллер «Особо опасный пассажир» Мэла Гибсона

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Особо опасный пассажир» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Особо опасный пассажир» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Это первая режиссерская работа Мэла Гибсона за последние восемь лет (12+)

20 марта на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Особо опасный пассажир». Мэл Гибсон («Храброе сердце», «Страсти Христовы», «Апокалипсис», «По соображениям совести») выступил режиссером триллера, это его первая киноработа за последние восемь лет.

По сюжету пилот и воздушный маршал должны перевезти на самолете из Аляски в Нью-Йорк свидетеля по громкому уголовному делу. Подробности трансфера держатся в секрете. Однако в воздухе выясняется, что за штурвалом находится наемный убийца, отправленный преступной группировкой.

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Марк Уолберг исполняет главную роль. Вместе с ним в кадре находятся Мишель Докери («Джентльмены») и Тофер Грейс («Под Сильвер-Лэйк»).

Посмотреть фильм «Особо опасный пассажир» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут драму «Шоугерл» с Памелой Андерсон.

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Ожидается турбулентность. В Краснодаре в кино покажут триллер «Особо опасный пассажир» Мэла Гибсона
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