Ожидается турбулентность. В Краснодаре в кино покажут триллер «Особо опасный пассажир» Мэла Гибсона

Это первая режиссерская работа Мэла Гибсона за последние восемь лет (12+)

20 марта на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Особо опасный пассажир». Мэл Гибсон («Храброе сердце», «Страсти Христовы», «Апокалипсис», «По соображениям совести») выступил режиссером триллера, это его первая киноработа за последние восемь лет.

По сюжету пилот и воздушный маршал должны перевезти на самолете из Аляски в Нью-Йорк свидетеля по громкому уголовному делу. Подробности трансфера держатся в секрете. Однако в воздухе выясняется, что за штурвалом находится наемный убийца, отправленный преступной группировкой.