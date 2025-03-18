Вышел трейлер нового сезона сериала «Черное зеркало». Когда премьера?
Проект продолжит исследовать воздействие технологий на людей (18+)
Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер седьмого сезона сериала «Черное зеркало». Сценаристы и постановщики продолжат исследовать воздействие технологий на людей.
Исходя из ролика, один эпизод станет продолжением четвертого сезона USS Callister. Это первый случай когда сериал предлагает прямое продолжение предыдущей истории. Кристин Милиоти и другие ключевые герои снова исполнят свои роли в повествовании. Джимми Симпсон повторит роль злополучного Джеймса Уолтона.
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Также один из эпизодов вновь перенесет зрителей в мир интерактивного фильма «Брандашмыг» 2018 года, в котором можно было выбирать направление сюжета. В целом сюжетные линии затрагивают темы искусственного интеллекта, виртуальной реальности и футуристических видеоигр.
Всего в сезоне будет шесть серий. «Черное зеркало» будет выходить на Netflix с 10 апреля.
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