Вышел трейлер нового сезона сериала «Черное зеркало». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Черное зеркало» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»
    Кадр из трейлера к сериалу «Черное зеркало» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»

Проект продолжит исследовать воздействие технологий на людей (18+)

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер седьмого сезона сериала «Черное зеркало». Сценаристы и постановщики продолжат исследовать воздействие технологий на людей.

Исходя из ролика, один эпизод станет продолжением четвертого сезона USS Callister. Это первый случай когда сериал предлагает прямое продолжение предыдущей истории. Кристин Милиоти и другие ключевые герои снова исполнят свои роли в повествовании. Джимми Симпсон повторит роль злополучного Джеймса Уолтона.

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Также один из эпизодов вновь перенесет зрителей в мир интерактивного фильма «Брандашмыг» 2018 года, в котором можно было выбирать направление сюжета. В целом сюжетные линии затрагивают темы искусственного интеллекта, виртуальной реальности и футуристических видеоигр.

Всего в сезоне будет шесть серий. «Черное зеркало» будет выходить на Netflix с 10 апреля.

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