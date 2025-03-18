Вышел трейлер нового сезона сериала «Черное зеркало». Когда премьера?

Исходя из ролика, один эпизод станет продолжением четвертого сезона USS Callister. Это первый случай когда сериал предлагает прямое продолжение предыдущей истории. Кристин Милиоти и другие ключевые герои снова исполнят свои роли в повествовании. Джимми Симпсон повторит роль злополучного Джеймса Уолтона.

Также один из эпизодов вновь перенесет зрителей в мир интерактивного фильма «Брандашмыг» 2018 года, в котором можно было выбирать направление сюжета. В целом сюжетные линии затрагивают темы искусственного интеллекта, виртуальной реальности и футуристических видеоигр.

Всего в сезоне будет шесть серий. «Черное зеркало» будет выходить на Netflix с 10 апреля.