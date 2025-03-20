Краснодарский театр драмы запустил проект «Театральная среда». В чем его суть?

В Краснодаре в рамках нового проекта обсудят, зачем зрителю сегодня ходить в театр (12+)

Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал встречу в рамках проекта «Театральная среда». Она пройдет 22 марта после показа спектакля «Варшавская мелодия». Приглашенные спикеры и слушатели обсудят, зачем зрителю сегодня ходить в театр. Среди гостей — режиссер Георгий Цнобиладзе, киновед Григорий Гиберт, литературовед Настасья Пономарева, актриса Злата Соколова и актер Иван Бессмолый.

Ведущие мероприятия — актриса Юлия Романцова и актер Виталий Борисов. «Уверены, каждому из вас, наши дорогие зрители, будет что сказать. Приходите, делитесь мнениями, обогащайтесь культурно», — приглашают организаторы. Начало встречи в 19:00 по улице Красноармейской, 110. Вход свободный.