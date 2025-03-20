Краснодарский театр драмы запустил проект «Театральная среда». В чем его суть?
В Краснодаре в рамках нового проекта обсудят, зачем зрителю сегодня ходить в театр (12+)
Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал встречу в рамках проекта «Театральная среда». Она пройдет 22 марта после показа спектакля «Варшавская мелодия».
Приглашенные спикеры и слушатели обсудят, зачем зрителю сегодня ходить в театр. Среди гостей — режиссер Георгий Цнобиладзе, киновед Григорий Гиберт, литературовед Настасья Пономарева, актриса Злата Соколова и актер Иван Бессмолый.
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Ведущие мероприятия — актриса Юлия Романцова и актер Виталий Борисов.
«Уверены, каждому из вас, наши дорогие зрители, будет что сказать. Приходите, делитесь мнениями, обогащайтесь культурно», — приглашают организаторы.
Начало встречи в 19:00 по улице Красноармейской, 110. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 марта состоится премьера спектакля «С 8-м марта, Марта».