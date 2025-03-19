В Краснодаре состоится премьера спектакля «С 8-м марта, Марта»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Режиссер размышляет о том, есть ли жизнь после окончания спортивной карьеры (12+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 22 марта премьеру спектакля «С 8-м марта, Марта». В праздничный день главная героиня оказывается на больничной койке.

По сюжету девушка выиграла в главном турнире в своей жизни и закончила спортивную карьеру. Однако появились проблемы со здоровьем, которые, возможно, останутся с ней навсегда. 

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«Как это произошло? Можно было это предотвратить? И есть ли жизнь после окончания спорта? Эти вопросы обрушиваются на Марту прямо в больнице. Она отматывает свою жизнь к началу и пытается проанализировать ее», — рассказали организаторы.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 800 рублей. Спектакль покажут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22-23 марта пройдут премьерные показы спектакля «Caecus. Слепые» по мотивам одноименной пьесы Мориса Метерлинка. 

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «С 8-м марта, Марта»
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