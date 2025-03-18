В Краснодаре состоится премьера спектакля «Caecus. Слепые»

В постановке символизм и абстракция соединились воедино. Этот спектакль — иллюстрация к размышлениям о неизвестном.

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 22-23 марта премьерные показы спектакля «Caecus. Слепые» по мотивам одноименной пьесы Мориса Метерлинка. Это итоговая работа базового актерского курса ACT. LAB 18.

По задумке режиссера Екатерины Корецкой, слепые — человечество, лишенное зрения, потерявшее проводника, не знающее, куда брести, утратившее веру. Их слепота не только физическая, но и нравственная.

«В спектакле нет понятного мира, прямого смысла — он рождается в вас самих, в мгновении, когда вы находитесь в зрительном зале», — рассказали организаторы.

Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.