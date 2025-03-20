С 28 марта в Краснодарском крае будут принимать документы на зачисление детей в первый класс

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что 28 марта в регионе стартует приемная кампания на зачисление детей в первые классы. Подать документы родители могут тремя способами: принести лично, отправить их по почте заказным письмом или через «Госуслуги».

Что касается последнего варианта, то на портале заработали черновики заявлений для зачисления детей в первый класс. Набросок позволит быстрее отправить заявление. Минькова заявила, что в регионе создано уже больше 1,5 тыс. черновиков.