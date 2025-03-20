С 28 марта в Краснодарском крае будут принимать документы на зачисление детей в первый класс

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Документы родители могут подать тремя способами

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что 28 марта в регионе стартует приемная кампания на зачисление детей в первые классы. Подать документы родители могут тремя способами: принести лично, отправить их по почте заказным письмом или через «Госуслуги».

Что касается последнего варианта, то на портале заработали черновики заявлений для зачисления детей в первый класс. Набросок позволит быстрее отправить заявление. Минькова заявила, что в регионе создано уже больше 1,5 тыс. черновиков.

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Первая волна приема документов продлится до 30 июня. В этот период в школы зачислят детей, проживающих на закрепленной за учебным заведением территории, чьи братья или сестры уже учатся в этом учреждении или имеющих льготы. С 6 июля по 5 сентября — независимо от адреса проживания.

О зачислении ребенка в школу станет известно после окончания приемной кампании. Кто подал заявление через «Госуслуги», получат уведомление в личном кабинете.

В 2024 году в Краснодарском крае учебные заведения открыли прием документов 29 марта.

Как писали Юга.ру, Кубань и Ростовскую область исключили из эксперимента по ОГЭ в школах.

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