Эксперимент отменили. Школьники Краснодарского края и Ростовской области не будут сдавать ОГЭ только по двум предметам

Краснодарский край, Северная Осетия, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Seventyfour, freepik.com
    © Фото Seventyfour, freepik.com

Кубань и Ростовскую область исключили из эксперимента по экзаменам в школах

18 марта портал Госдумы сообщил, что Краснодарский край, Ростовскую область, Северную Осетию исключили из числа регионов, где в 2025 году ОГЭ будут сдавать по упрощенной схеме.

В сообщении говорится, что к пилотному проекту пока готовы три региона — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Советы репетиторов:

Напомним, 17 января в Госдуму внесли законопроект об обязательной сдаче в 9 классе только двух предметов — русского языка и математики. Такой вариант предлагают для школьников, которые не хотят переходить в 10 класс, а намерены поступить в колледж или техникум. Желающие продолжить обучение в школе должны сдавать четыре ОГЭ — два обязательных и два на выбор. 

Протестировать такую систему хотели в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, Северной Осетии. В конце февраля депутаты предложили расширить этот список до 12 регионов, куда вошли Липецкая, Нижегородская, Саратовская, Кемеровская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский и Краснодарский края.

Минпросвещения утвердило даты проведения ОГЭ в 2025 году:

  • Основной период — с 21 мая по 16 июня.
  • Досрочный период — с 22 апреля по 6 мая.
  • Резервные дни для пересдачи — с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля.

Как писали Юга.ру, российские школьники смогут ездить в поездах за полцены круглый год.

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