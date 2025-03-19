Эксперимент отменили. Школьники Краснодарского края и Ростовской области не будут сдавать ОГЭ только по двум предметам

Кубань и Ростовскую область исключили из эксперимента по экзаменам в школах

18 марта портал Госдумы сообщил, что Краснодарский край, Ростовскую область, Северную Осетию исключили из числа регионов, где в 2025 году ОГЭ будут сдавать по упрощенной схеме.

В сообщении говорится, что к пилотному проекту пока готовы три региона — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.