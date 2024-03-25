В Краснодарском крае 29 марта начнут принимать заявления на зачисление в первый класс

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

Министерство образования Кубани рассказало о старте приема заявлений в первые классы региона

В Краснодарском крае 29 марта начнется прием заявлений в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.

Читайте также:

Запись в первый класс будет осуществляться:

  • до 30 июня — для семей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема;
  • с 6 июля по 5 сентября— для семей, не проживающих на закрепленной территории. В школу не по прописке зачислят только при наличии свободных мест.

Заявление и необходимые документы можно подать лично в школу, направить заказным письмом с уведомлением о вручении или через портал Госуслуг.

Напомним, что в Краснодарском крае начался этап досрочной сдачи ЕГЭ.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2024 году на строительство школ и детсадов в Краснодарском крае направят почти 36 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ. Узнать, где они находятся, можно здесь.

Краснодар Образование Школа Школьники

Новости

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Ожидаются дожди с грозами и ветер до 25 м/с
В Краснодарском крае 29 марта начнут принимать заявления на зачисление в первый класс
В Краснодарском крае спортивные мероприятия будут проводить без развлечений
Жителей Краснодарского края и Адыгеи предупредили об опасности схода лавин
«Ультра все включено»: в Сочи в 2027 году планируют открыть отель на 2 тыс. номеров
Краснодарский край оказался в лидерах по числу вакансий с высокими зарплатами — аналитики

Лента новостей

Реклама на сайте