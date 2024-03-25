В Краснодарском крае 29 марта начнут принимать заявления на зачисление в первый класс

Министерство образования Кубани рассказало о старте приема заявлений в первые классы региона

В Краснодарском крае 29 марта начнется прием заявлений в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.

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Запись в первый класс будет осуществляться: до 30 июня — для семей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема;

с 6 июля по 5 сентября— для семей, не проживающих на закрепленной территории. В школу не по прописке зачислят только при наличии свободных мест. Заявление и необходимые документы можно подать лично в школу, направить заказным письмом с уведомлением о вручении или через портал Госуслуг.



Напомним, что в Краснодарском крае начался этап досрочной сдачи ЕГЭ.