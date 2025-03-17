Мария-Антуанетта и король. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить историческую драму «Падение короны»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Падение короны» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноСтудия»
    Кадр из трейлера к фильму «Падение короны» © Скриншот видео с Rutube-канала «КиноСтудия»

В прокат выходит фильм «Падение короны». Спецпоказ с обсуждением пройдет в Краснодаре 28 марта (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 28 марта показ исторической драмы «Падение короны». Это новый фильм от продюсеров «Жанны Дюбарри».

Лента предлагает свое видение драматических событий нескольких месяцев жизни последней королевской семьи Франции. История Марии-Антуанетты и Людовика XVI разворачивается на фоне революции и свержения монархии. Король оказывается в тюрьме, его возлюбленная — теряет все привилегии.

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Главные роли исполнили Гийом Кане («Прекрасная эпоха», «Влюбись в меня, если осмелишься», «Пляж») и Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Миа и белый лев», «Париж»).

Начало показа в 19:00. После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским.

В широкий прокат «Падение короны» выходит 3 апреля.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Конан-варвар» 1982 года.

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