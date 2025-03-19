На искусственном острове Сочи планируют построить квартал небоскребов. Однако в мэрии ничего не знают о проекте

Власти Сочи и Минстрой РФ сообщили, что у них нет информации о строительстве насыпного острова

18 марта «Ведомости Юг» со ссылкой на управляющего директора корпорации «Остров Первый» Булата Шакирова сообщили, что на территории первого насыпного острова в Сочи площадью 50 га планируют возвести квартал небоскребов. Там же хотят разместить 100-метровую ИТ-башню.



По словам Шакирова, к концу 2026 года будет готова проектная документация, а в 2032 году завершат строительство самого острова и всех объектов.

В Минстрое РФ ответили СМИ, что у ведомства нет информации о проекте искусственного земельного участка в районе Сочи. В мэрии города также рассказали, что на сегодняшний день «отсутствует информация по данному проекту».



Булат Шакиров заявил, что компания провела несколько встреч с ведомствами, включая Росприроднадзор и агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края. Согласование проекта, по оценкам «Острова Первый», займет около двух лет.



Вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди прокомментировала «Ведомости Юг», что подобных примеров успешно реализованных проектов в России нет. В Сочи территория ограничена горами и морем, поэтому логично искать искусственное место под застройку. Однако для этого потребуются различные исследования.



Напомним, что искусственный остров хотят построить напротив Мацестинского виадука. Проект оценили в 1 трлн рублей. В начале 2025 года Шакиров говорил, что строительство планируют завершить в 2031 году.



На территории возведут 1,5 млн кв. метров недвижимости — гостиницы, апартаменты и малоэтажное жилье. Также на острове будут марины для яхт.

Это не первый подобный проект в Сочи. В 2007 году компания «М-Индустрия» собиралась возвести острова «Федерация» напротив горы Малый Ахун. В 2008 году «Остров Сакура» в Хостинской бухте хотела построить «Хомар» — дочерняя фирма японской корпорации «Тохо». Ни один из проектов не дошел до реализации. В 2009 году все искусственные острова исключили из генплана курорта.