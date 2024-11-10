В Сочи снова собираются построить искусственный остров

Остров площадью 50 га напротив Мацестинского виадука планируют насыпать и застроить коммерческой недвижимостью к 2033 году ‒ об этом сообщает «КоммерсантЪ». Издание приводит слова гендиректора корпорации «Остров Первый» Булата Шакирова:

«Ничего фантастического в этом нет. Я провел рабочую встречу с министрами строительства и транспорта РФ, с руководителем Росприроднадзора. Следующие два года мы планируем заниматься проектированием, а затем семь лет — строительством этого объекта».

По его словам, место для строительство напротив Мацестинского виадука «разработали японцы. Они делали замеры глубин. В этом месте глубина около пяти метров. Самый большой плюс — на береговой линии никто не живет. Наше строительство послужит восстановлению этого места».

На острове собираются построить 1,5 млн кв. м новой коммерческой недвижимости: гостиницы, апартаменты и низкоэтажное жилье.

Это не первый проект искусственного острова в Сочи. В 2007 году компания «М-Индустрия» заключила с администрацией Краснодарского края договор о строительстве напротив горы Малый Ахун острова «Федерация», контуры которого должны были повторять очертания России. Годом позже «Остров Сакура» в Хостинской бухте собиралось построить ООО «Хомар» — дочерняя фирма японской корпорации «Тохо». Ни один из проектов не дошел до фазы строительства. И в 2009-м все искусственные острова были исключены из Генплана Сочи.