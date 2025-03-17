В Краснодаре в кино покажут драму «Шоугерл» с Памелой Андерсон. О чем фильм?

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм о танцовщице (18+)

Это фильм о танцовщице предпенсионного возраста Шелли, чье шоу в Лас-Вегасе закрывают после 30 лет регулярных выступлений. Героиня пытается понять, чем заниматься дальше, и параллельно хочет наладить отношения с дочерью.

20 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Шоугерл». Ленту сняла Джиа Коппола — внучка известного кинорежиссера, сценариста и продюсера Фрэнсиса Форда Копполы (трилогия «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»).

Главную роль исполнила Памела Андерсон («Спасатели Малибу», «Очень страшного кино 3»). Критики оценили ее актерскую игру. Некоторые назвали Андерсон одной из главных претенденток на премию «Оскар». Однако жюри проигнорировало работу 57-летней артистки и даже не номинировало ее на получение награды.

В фильме также снялись Джейми Ли Кертис, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Билли Лурд и Бренда Сонг.

Головные уборы и костюмы, в которых снимались актрисы, вместе могли весить до 30 килограммов. Консультантами фильма стали известные танцовщицы Диана Палм и Дита фон Тиз.

Посмотреть фильм «Шоугерл» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».