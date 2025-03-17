В Краснодаре в кино покажут драму «Шоугерл» с Памелой Андерсон. О чем фильм?

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Шоугерл» © Скриншот видео из группы «Журнал о кино» во ВКонтакте
    Кадр из трейлера к фильму «Шоугерл» © Скриншот видео из группы «Журнал о кино» во ВКонтакте

В кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм о танцовщице (18+)

20 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Шоугерл». Ленту сняла Джиа Коппола — внучка известного кинорежиссера, сценариста и продюсера Фрэнсиса Форда Копполы (трилогия «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»).

Это фильм о танцовщице предпенсионного возраста Шелли, чье шоу в Лас-Вегасе закрывают после 30 лет регулярных выступлений. Героиня пытается понять, чем заниматься дальше, и параллельно хочет наладить отношения с дочерью.

Мария-Антуанетта и король:

Главную роль исполнила Памела Андерсон («Спасатели Малибу», «Очень страшного кино 3»). Критики оценили ее актерскую игру. Некоторые назвали Андерсон одной из главных претенденток на премию «Оскар». Однако жюри проигнорировало работу 57-летней артистки и даже не номинировало ее на получение награды.

В фильме также снялись Джейми Ли Кертис, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Билли Лурд и Бренда Сонг.

Головные уборы и костюмы, в которых снимались актрисы, вместе могли весить до 30 килограммов. Консультантами фильма стали известные танцовщицы Диана Палм и Дита фон Тиз.

Посмотреть фильм «Шоугерл» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 мая покажут киноверсию спектакля Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.»

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