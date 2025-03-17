В Краснодаре обсудят рэп-мюзикл «Пророк» и другие экранизации биографии Пушкина

Краснодарский край

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  • «А.С. Пушкин на экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», Илья Репин © Изображение является общественным достоянием
    «А.С. Пушкин на экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», Илья Репин © Изображение является общественным достоянием

Краснодарцев приглашают послушать лекцию об интересных эпизодах в пушкинской биографии (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 марта лекцию «Пушкин и Пророк: еще раз о литературе и ее экранизациях».

14 февраля состоялась премьера мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина». Главную роль исполнил Юра Борисов.

В Краснодарском крае и России он стал лидером проката и собрал 1 млрд 241 млн рублей. Фильм вызвал неоднозначную реакцию.

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«Пушкин предстает модным селебрити: хулиганит, влюбляется, ревнует, читает рэп и пишет стихи. Зрители разделились на два лагеря: одни в восторге от задумки, других она возмущает», — рассказали организаторы.

Филолог Алена Павлова и киновед Виктор Венгерский расскажут, какие интересные эпизоды имели место в пушкинской биографии и какие нашли отражение в экранизации.

Начало лекции в 19:00 по улице Северной, 279. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 марта состоится показ исторической драмы «Падение короны». Это новый фильм от продюсеров «Жанны Дюбарри».

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