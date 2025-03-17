В Краснодаре обсудят рэп-мюзикл «Пророк» и другие экранизации биографии Пушкина
Краснодарцев приглашают послушать лекцию об интересных эпизодах в пушкинской биографии (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 марта лекцию «Пушкин и Пророк: еще раз о литературе и ее экранизациях».
14 февраля состоялась премьера мюзикла «Пророк. История Александра Пушкина». Главную роль исполнил Юра Борисов.
В Краснодарском крае и России он стал лидером проката и собрал 1 млрд 241 млн рублей. Фильм вызвал неоднозначную реакцию.
«Пушкин предстает модным селебрити: хулиганит, влюбляется, ревнует, читает рэп и пишет стихи. Зрители разделились на два лагеря: одни в восторге от задумки, других она возмущает», — рассказали организаторы.
Филолог Алена Павлова и киновед Виктор Венгерский расскажут, какие интересные эпизоды имели место в пушкинской биографии и какие нашли отражение в экранизации.
Начало лекции в 19:00 по улице Северной, 279. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 марта состоится показ исторической драмы «Падение короны». Это новый фильм от продюсеров «Жанны Дюбарри».