Отходы сокращают расходы. Как курорт «Роза Хутор» экономит около 10 млн рублей в год на раздельном сборе мусора

С 2018 года курорт «Роза Хутор» направил на переработку почти 1500 тонн отходов. В сборе вторсырья на участвуют около 200 местных бизнесов

Более 6 лет на «Роза Хутор» заготавливают вторсырье из перерабатываемых отходов, образующихся на территории курорта. Собственный сервис по сбору и вывозу вторсырья и эффективное взаимодействие с местным бизнесом позволяют ежемесячно вывозить на переработку около 20 тонн перерабатываемого мусора.

«Почти половина отходов, образующихся на курорте, — это полезное вторсырье. Очевидно, что оно должно быть не на свалке, а в переработке, выполняя полезную роль в хозяйстве и не загрязняя окружающую среду», — считает директор по охране по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

В сборе вторсырья на «Роза Хутор» участвуют около 200 разномасштабных бизнесов: магазины, кафе, рестораны, отели. Они ежедневно производят много отходов, которые делятся на перерабатываемые и смешанные твердые коммунальные. Служба вторсырья бесплатно и регулярно отправляет первые на утилизацию.

Как рассказал Дмитрий Колосов, помимо заботы об окружающей среде, ответственное обращение с отходами сокращает затраты на вывоз мусора для самого курорта и работающих на его территории предприятий:

«Вывоз мусора из одного стандартного контейнера сегодня стоит для нас чуть больше 900 рублей. Расчетный ежемесячный объем образования перерабатываемых отходов — более 900 контейнеров, мы делим его с нашими арендаторами приблизительно пополам. Так наша общая средняя ежегодная экономия приближается к 10 млн рублей, а это приличные деньги».