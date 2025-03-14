Символы пережитых моментов. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Собирая закаты»

Краснодарский край

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  • Работа Екатерины Чаецкой © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    Работа Екатерины Чаецкой © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В экспозиции представлены 14 полотен, посвященных закатам (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 15 марта открытие выставки Екатерины Чаецкой «Собирая закаты». В экспозиции представлены 14 полотен, посвященных любимой теме автора.

«Художница признается, что именно закаты оставили особый след в ее памяти, став яркими символами пережитых моментов. В каждой работе запечатлен неповторимый оттенок неба, отражающий настроение и чувства, связанные с определенным воспоминанием», — рассказали организаторы.

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Екатерина Чаецкая родилась в Краснодаре. Получила профессиональное образование на факультете архитектуры и дизайна. Регулярно участвует во всероссийских и зарубежных выставках.

Экспозиция «Собирая закаты» разместится в кофейне Музейного дворика по улице Красной, 11. Вход свободный. Выставка будет работать до 10 апреля.

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Символы пережитых моментов. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Собирая закаты»
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