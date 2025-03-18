Жителей Геленджика попросили не выбрасывать крупный мусор из-за пожара на полигоне

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Геленджике приостановили вывоз крупногабаритного мусора

17 марта телеграм-канал «МЦУ Геленджик» сообщил, что в городе приостановили вывоз крупногабаритного мусора. Это связано с пожаром на мусорном полигоне в Новороссийске. Сейчас идет его ликвидация, поэтому отходы с территории Геленджика не вывозят.

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Жителей попросили воздержаться от выноса крупного мусора на контейнерные площадки и прилегающие придомовые территории.

К таким отходам относятся:

  • мебель;
  • бытовая техника;
  • строительные отходы;
  • крупные предметы из металла, дерева и пластика.

Также жителей Геленджика призвали не выносить на контейнерные площадки мусор после обрезки деревьев.

В МЦУ отметили, что, как только ситуация на полигоне нормализуется, вывоз крупных отходов возобновится. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил в своем телеграм-канале, что не знает, когда это произойдет.

Напомним, что мусорный полигон в Новороссийске загорелся 13 марта. Летом 2024 года там дважды был пожар. Тогда эколог Евгений Витишко предположил, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за порядком на мусорных площадках будет следить нейросеть.

Геленджик Мусор Новороссийск Пожары Экология

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