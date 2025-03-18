Жителей Геленджика попросили не выбрасывать крупный мусор из-за пожара на полигоне
В Геленджике приостановили вывоз крупногабаритного мусора
17 марта телеграм-канал «МЦУ Геленджик» сообщил, что в городе приостановили вывоз крупногабаритного мусора. Это связано с пожаром на мусорном полигоне в Новороссийске. Сейчас идет его ликвидация, поэтому отходы с территории Геленджика не вывозят.
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Жителей попросили воздержаться от выноса крупного мусора на контейнерные площадки и прилегающие придомовые территории.
К таким отходам относятся:
- мебель;
- бытовая техника;
- строительные отходы;
- крупные предметы из металла, дерева и пластика.
Также жителей Геленджика призвали не выносить на контейнерные площадки мусор после обрезки деревьев.
В МЦУ отметили, что, как только ситуация на полигоне нормализуется, вывоз крупных отходов возобновится. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил в своем телеграм-канале, что не знает, когда это произойдет.
Напомним, что мусорный полигон в Новороссийске загорелся 13 марта. Летом 2024 года там дважды был пожар. Тогда эколог Евгений Витишко предположил, что процесс внутреннего горения свалки уже не обратим.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за порядком на мусорных площадках будет следить нейросеть.