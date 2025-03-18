В Анапе, Новороссийске и Сириусе будут учить помогать дельфинам

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В городах Краснодарского края 22-23 марта пройдут тренинги по оказанию помощи дельфинам

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 22-23 марта тренинги по оказанию помощи дельфинам. Занятия пройдут сразу в трех городах — Сириусе, Новороссийске и Анапе.

По словам организаторов, сезон выбросов китообразных в разгаре, и помощь дельфинам может понадобиться в любой момент. В таких ситуациях всегда очень не хватает свободных и знающих дело рук.

Волонтеры научатся выхаживать больных и пострадавших дельфинов и впоследствии смогут помогать центру «Дельфа».

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22 марта в 19:00 состоится теоретический онлайн-тренинг. Что будет: биология, поведение черноморских китообразных, основные угрозы, правила и методы оказания им помощи.

23 марта в 11:00 пройдут практические офлайн-тренинги по спасению дельфинов.

В Сириусе занятие состоится в визит-центре природного орнитологического парка (улица Таврическая, 2/1). О месте проведения тренинга в Новороссисйке и Анапе организаторы сообщат дополнительно.

«Если вы хотите оказывать помощь нашим морским друзьям, психологически устойчивы, физически выносливы, умеете работать в команде — мы ждем именно вас», — приглашает центр «Дельфа».

Ранее журналистка Юга.ру наблюдала за спасением детеныша дельфина и пыталась выяснить, что происходит с млекопитающими.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае дельфины начали выбрасываться на берег. За три месяца нашли более 130 мертвых особей.

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