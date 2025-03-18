В Анапе, Новороссийске и Сириусе будут учить помогать дельфинам

В городах Краснодарского края 22-23 марта пройдут тренинги по оказанию помощи дельфинам

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» анонсировал на 22-23 марта тренинги по оказанию помощи дельфинам. Занятия пройдут сразу в трех городах — Сириусе, Новороссийске и Анапе. По словам организаторов, сезон выбросов китообразных в разгаре, и помощь дельфинам может понадобиться в любой момент. В таких ситуациях всегда очень не хватает свободных и знающих дело рук. Волонтеры научатся выхаживать больных и пострадавших дельфинов и впоследствии смогут помогать центру «Дельфа».

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22 марта в 19:00 состоится теоретический онлайн-тренинг. Что будет: биология, поведение черноморских китообразных, основные угрозы, правила и методы оказания им помощи. 23 марта в 11:00 пройдут практические офлайн-тренинги по спасению дельфинов. В Сириусе занятие состоится в визит-центре природного орнитологического парка (улица Таврическая, 2/1). О месте проведения тренинга в Новороссисйке и Анапе организаторы сообщат дополнительно. «Если вы хотите оказывать помощь нашим морским друзьям, психологически устойчивы, физически выносливы, умеете работать в команде — мы ждем именно вас», — приглашает центр «Дельфа». Ранее журналистка Юга.ру наблюдала за спасением детеныша дельфина и пыталась выяснить, что происходит с млекопитающими.