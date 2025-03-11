В Краснодарском крае дельфины начали выбрасываться на берег. За три месяца нашли более 130 мертвых особей

10 марта телеграм-канал центра спасения «Дельфа» сообщил , что в Краснодарском крае начался сезон выброса китообразных. За первую неделю марта на побережье обнаружили 22 мертвых дельфина, а в феврале — 25. «Обычно такой сезон в Черном море длится с марта по июнь. Причин несколько — рыболовные сети (начался лов камбалы), ослабленный иммунитет после зимы, погодные условия и связанное с ними большее загрязнение моря, плюс этом году напряженности добавляют последствия от разлива мазута. Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться», — рассказали в центре спасения.

Специалисты «Дельфы» отметили, что за последние две недели трижды были обнаружены живые, но ослабленные китообразные в Новороссийске и Геленджике.



В центре спасения пояснили, что не стоит пытаться помочь ослабленному дельфину самостоятельно. Лучше позвонить на горячую линию «Дельфы» по телефону: +7 978 032-68-52. Ослабленные животные не могут сами держаться на плаву. Если их вытолкнуть в море, то, вероятно, они снова вернутся или утонут.

Одной из причин гибели дельфинов также стал разлив нефти в Черном море. Напомним, что с 15 декабря на побережье нашли 84 мертвых дельфина.